Un bébé mammouth laineux momifié découvert dans un gisement aurifère du Yukon

Des mineurs travaillant dans un champ aurifère au Yukon ont découvert ce qu’on appelle le mammouth laineux momifié “le plus complet” trouvé à ce jour en Amérique du Nord, ont annoncé vendredi des responsables.

Une déclaration conjointe du gouvernement du Yukon et de la Première Nation Tr’ondek Hwech’in a déclaré le 21 juin que des mineurs travaillant sur le ruisseau Eureka dans les champs aurifères du Klondike ont trouvé un mammouth laineux presque complet alors qu’ils creusaient dans le pergélisol à Tr’ondek Hwech’ en territoire traditionnel.

Les anciens Tr’ondek Hwech’in ont depuis nommé le veau mammouth Nun cho ga, ce qui signifie « gros bébé animal » en langue Han.

« Le Yukon a toujours été un chef de file de renommée internationale pour la recherche sur l’ère glaciaire et la Béringie. Nous sommes ravis de cette découverte importante d’un mammouth laineux momifié : Nun cho ga », a déclaré le ministre du Tourisme et de la Culture, Ranj Pillai.

“Sans de solides partenariats entre les mineurs de placers, les Tr’ondek Hwech’in et le gouvernement du Yukon, de telles découvertes ne pourraient pas se produire.”

La chef des Tr’ondek Hwech’in, Roberta Joseph, l’a qualifié de “rétablissement remarquable” pour la Première Nation et a déclaré qu’elle avait hâte de collaborer avec le gouvernement sur les prochaines étapes “d’une manière qui respecte nos traditions, notre culture et nos lois”.

“Nous sommes reconnaissants envers les aînés qui nous ont guidés jusqu’à présent et le nom qu’ils nous ont fourni. Nous nous engageons à traiter respectueusement Nun cho ga comme elle a choisi maintenant de se révéler à nous tous”, a déclaré Joseph.

Les responsables l’ont appelé “le mammouth momifié le plus complet trouvé en Amérique du Nord”.

Le mammouth laineux semble être une femelle et a à peu près la même taille qu’un mammouth laineux infantile de 42 000 ans appelé “Lyuba”, qui a été découvert en Sibérie en 2007. Un veau de mammouth partiel, nommé “Effie”, a été trouvé à une mine d’or dans l’intérieur de l’Alaska en 1948.

Les responsables affirment que les géologues du Yukon Geological Survey et de l’Université de Calgary, qui ont récupéré “Nun cho ga”, pensent qu’elle est morte et a gelé dans le pergélisol pendant la période glaciaire il y a plus de 30 000 ans.

“En tant que paléontologue de l’ère glaciaire, cela a été l’un des rêves de ma vie de me retrouver face à face avec un vrai mammouth laineux. Ce rêve est devenu réalité aujourd’hui”, a déclaré Grant Zazula.

“Nun cho ga est magnifique et l’un des animaux momifiés de la période glaciaire les plus incroyables jamais découverts dans le monde. Je suis ravi de la connaître davantage.”