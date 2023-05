Un bébé kidnappé lors d’un vol de voiture retrouvé en sécurité dans un ravin

Des images de caméras corporelles montrent le moment dramatique où des policiers du Texas ont retrouvé un bébé de 6 mois après son enlèvement lors d’un vol de voiture.

Une femme a signalé à la police que son véhicule avait été volé par un homme, qui a sauté dans sa voiture et est parti avec son bébé à l’intérieur.

Plusieurs policiers se sont joints à la recherche du jeune et ont retrouvé la voiture volée et le suspect un peu plus d’une heure plus tard, mais le bébé n’était pas dans le véhicule.

Les agents ont localisé le bébé dans un siège d’auto dans un ravin voisin environ cinq minutes plus tard.

Le nourrisson ne semblait pas blessé et a retrouvé un parent peu de temps après.

Le suspect a été accusé d’enlèvement, de mise en danger d’un enfant et de vol de voiture.