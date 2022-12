Un bébé kidnappé disparu a été retrouvé sur le siège arrière d’une voiture volée quelques heures après l’arrestation du suspect – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Deux policiers d’Indianapolis avaient passé la journée à chercher en vain un bébé disparu dans un véhicule volé lorsqu’ils se sont arrêtés pour manger et reprendre leurs esprits.

Une femme soupçonnée d’avoir volé la Honda Accord noire de 2010 avait été arrêtée plus tôt dans la journée, le 22 décembre, mais le véhicule était toujours porté disparu. Plus urgent, bébé Kason Thomass, qui était dans la voiture avec son jumeau Kyair Thomass lorsqu’il a été volé trois jours plus tôt à Columbus, Ohio, n’avait pas encore été retrouvé.

“Il était temps pour nous de décompresser car nous étions déçus de ne pas pouvoir le retrouver”, a déclaré le Sgt. Shawn Anderson du département de la police métropolitaine d’Indianapolis a déclaré WISH-TV, affilié à CNN. “Et puis Dieu nous a ouvert les cieux et l’a presque pris et l’a mis entre nos mains.”

Au même moment où les agents s’étaient arrêtés pour manger, deux femmes avaient également faim pendant leur recherche du même bébé, ont-ils dit au Étoile d’Indianapolis.

Shyann Delmar, résidente d’Indianapolis, et sa cousine, Mecka Curry, ont déclaré au journal qu’ils suivaient leur propre piste d’indices sur le bébé disparu depuis mercredi.

Selon le Star, l’intérêt de Delmar pour l’affaire a commencé mardi, lorsqu’elle a eu une interaction avec une femme qui, selon elle et Curry, ressemblait au suspect de l’enlèvement.

Les cousins ​​​​ont organisé une rencontre avec la femme jeudi et ont aidé à conduire la police à leur emplacement, ont-ils déclaré au Star, et la femme a été placée en garde à vue. La police a annoncé l’arrestation du suspect de l’enlèvement, Nalah Jackson, le même après-midi. CNN a contacté la police d’Indianapolis pour vérifier si la femme que les cousins ​​ne connaissaient que sous le nom de “Mae” était bien Jackson.

La suspecte, Nalah Jackson, 24 ans, attendait son extradition vers Columbus, où elle fait face à deux chefs d’accusation d’enlèvement. Un mandat d’arrêt contre Jackson a été déposé auprès du tribunal du comté de Franklin, selon un dossier en ligne. Le bureau du shérif du comté de Marion a également accusé Jackson de batterie de déchets corporels, les archives judiciaires en ligne montrent.

On ne sait pas si Jackson a un avocat.

Dans la nuit du 19 décembre, Kason et Kyair Thomass ont été laissés à l’intérieur de la voiture en marche alors que leur mère récupérait une commande DoorDash à Columbus. À son retour, la voiture avait disparu, ainsi que les jumeaux, selon la police de Columbus.

Kyair a été retrouvé abandonné près de l’aéroport international de Dayton aux petites heures du matin du 20 décembre, a annoncé la police. Mais il faudrait des jours avant que Kason ne soit retrouvé à Indianapolis – à environ 175 miles de l’endroit où il a été emmené.

Et même après l’arrestation de Jackson, Kason n’avait pas été retrouvé.

Les cousins ​​ont déclaré au Star que, sur la base d’un horaire de bus laissé dans leur voiture par la femme, ils ont décidé de tracer la route du bus pour rechercher des voitures enfouies dans la neige.

Là, à l’extérieur d’un Papa John’s se trouvait la voiture volée, avec un bébé à l’intérieur, a rapporté le journal.

Les cousins ​​ont dit au journal qu’ils avaient repéré les officiers à proximité et les avaient signalés.

CNN a contacté Indianapolis et la police de Columbus tente de joindre Delmar et Curry. Le Indianapolis Star a rapporté que les communications radio de la police, les publications sur les réseaux sociaux et ce que les autorités ont publié correspondent à ce que Delmar et Curry leur ont dit.

Dans un tweet, la police d’Indianapolis a remercié “tous ceux qui ont aidé à localiser” Kason mais n’a pas mentionné spécifiquement Delmar ou Curry.

“Quand nous l’avons trouvé, il avait froid, c’est vrai, mais il était éveillé, il respirait, il bougeait un peu”, a-t-il ajouté. El a dit dans une interview avec WBNS-TV. “Ses yeux étaient grands ouverts et essayaient juste de tout comprendre.”

La famille de Kason a déclaré qu’il allait aussi bien que prévu dans les circonstances, a rapporté la station. LaFonda Thomass, la grand-mère des jumelles, s’est dite bouleversée par la découverte.

“Ce sera le meilleur Noël de tous les temps”, a-t-elle déclaré à WBNS-TV. “Je suis vraiment enthousiaste. C’est un miracle.”

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires du rapport Indianapolis Star.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception