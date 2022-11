Un bébé kangourou essaie d’entrer dans la poche de sa mère et connaît sa fonction

Nous rencontrons souvent de jolies vidéos sur la faune sur les réseaux sociaux qui sont à la fois drôles et réconfortantes. L’une des créatures les plus mignonnes de la planète est le bébé kangourou. La façon dont ils vivent dans la poche de leur mère et ne se présentent que quelques fois avec leur visage vers le haut est la chose la plus mignonne que vous puissiez voir. Une vidéo montrant un bébé kangourou essayant de rentrer dans la poche de sa mère est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre le kangourou essayant d’entrer plusieurs fois dans la poche de sa mère, mais étant plus gros qu’un bébé kangourou moyen, il continue de tomber de la poche. Il y met la tête mais dès qu’il soulève le ventre, son visage ressort et le fait tomber. Cela se produit plusieurs fois avant qu’il n’entre avec succès dans la poche et ne devienne confortable.

La vidéo a rassemblé plus de 27 000 vues car elle est trop mignonne pour résister et continuer à défiler. Mais savez-vous pourquoi les kangourous ont des poches ?

Un bébé kangourou passe les premiers mois entièrement dans la poche. En effet, la nutrition et la chaleur dont ils ont besoin pour grandir ne sont disponibles que dans la poche. Ils boivent du lait, dorment et grandissent dans la poche jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour pouvoir commencer leur vie à l’extérieur de la poche.

Ils font même caca et urinent dans la poche, ce qui la rend souvent sale. Le nettoyage régulier de la poche par la mère est une nécessité pour s’assurer que l’enfant reste également hygiénique.

Les bébés kangourous restent dans la poche de leur mère pendant environ 8 mois et y retournent occasionnellement pendant 6 mois pour se nourrir.

Dans l’ensemble, la poche kangourou agit comme un incubateur, permet à la mère d’allaiter le bébé et agit également comme un mécanisme de défense permettant à la mère de protéger son bébé des menaces.

