Un bébé garçon retrouvé mort à la maison de Dublin a été empoisonné par sa mère avant de se suicider, selon les flics

LE garçon de sept mois retrouvé mort avec sa mère dans une maison ce week-end aurait été empoisonné.

Les détectives soupçonnent maintenant que Vincent Donohoe a reçu une substance qui a causé sa mort.

Le bébé Vincent Donohoe aurait été empoisonné

Gardai est arrivé sur les lieux où les corps de Kate et Vincent ont été retrouvés dans une maison de Beechfield Court à l’ouest de Dublin Crédit : Damien Storan

Les flics pensent que le bébé a été empoisonné par sa mère Kate, 35 ans, avant de se suicider.

Gardai a confirmé qu’il ne recherchait personne d’autre en lien avec les décès et a qualifié la découverte des corps de “tragédie familiale”.

Une source a déclaré à The Irish Sun: “La principale piste d’enquête est que le petit garçon est mort d’un certain type d’empoisonnement.

“C’est un cas très triste pour toutes les personnes concernées.

“Gardai va maintenant essayer d’établir les raisons pour lesquelles quelqu’un a empoisonné un enfant.”

Les officiers pensent que le jeune a été assassiné vendredi dans une chambre à l’étage de sa maison à Clonee, dans l’ouest de Dublin.

Gardai a d’abord cru que le bébé avait été étouffé jusqu’à ce qu’une autopsie ait eu lieu.

Leurs corps n’ont été retrouvés que samedi après-midi après qu’un voisin a donné l’alerte.

Nous avons raconté hier comment une note a été retrouvée à côté des corps de la mère et de son fils.

Meath Dog Shelter, où Kate s’est portée volontaire, a rendu hommage à la mère et au fils.

Ils ont déclaré: “Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle de la perte de Kate et de son fils.

“Kate a offert ses services à n’importe quel chien qui avait besoin d’aide n’importe où en Irlande. Elle a souvent soigné pour nous des chiens qui en avaient vraiment besoin et nous a également aidés à trouver des foyers pour les chiens.

“Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et les membres de la communauté touchés par son décès.”

Des hommages ont également été rendus à la mère tragique, une personne disant : « Dieu aime cette mère et son bébé. Reposez en paix.”

« EXTRAORDINAIRE ET BIENVEILLANT »

Kate se souvenait de ses amis comme “aimante et décente”.

Un ami a déclaré : “Le monde du toilettage canin et le monde du bien-être/sauvetage des animaux sont aujourd’hui bouleversés.

“La femme la plus excentrique, la plus drôle et la plus attentionnée, et son magnifique garçon, Vincent, ont quitté ce monde pour, espérons-le, un meilleur endroit hier.

« Son aide, ses conseils, ses messages vocaux, ses rires et l’amour sincère qui suintait de chaque pore de son corps nous manqueront.

“S’il vous plaît, dites juste une petite prière pour qu’ils soient tous les deux heureux et ensemble pour toujours maintenant.

“Tu étais aimée plus que tu ne connaîtras jamais Kate.”

N’importe qui peut contacter les Samaritains gratuitement, à tout moment depuis n’importe quel téléphone au 116 123 — même sur un mobile sans crédit. Ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.ie

Les flics pensent que Kate a tué son fils avant de se suicider Crédit : collecte des médias sociaux