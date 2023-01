Un bébé fait face à un voyou de 18 ans, démasqué comme l’un des “plus jeunes agresseurs domestiques de Grande-Bretagne” après avoir posé sur des photos éhontées

Un voyou au visage de BÉBÉ a été démasqué comme l’un des plus jeunes agresseurs domestiques de Grande-Bretagne.

Bobby Hoyle, 18 ans, a étranglé, frappé et harcelé son ex-petite amie dans une campagne de vengeance jalouse.

Un voyou au visage de bébé a été démasqué comme l’un des plus jeunes agresseurs domestiques de Grande-Bretagne Crédit : Instagram

Bobby Hoyle a étranglé, frappé et harcelé son ex Crédit : Instagram

Et il a posé sur des photos éhontées à côté de voitures et de motos pour les médias sociaux tout en la soumettant à des intimidations et des abus “tout à fait dégradants”.

Violent Hoyle, de Hull, a dit à sa petite amie lors d’une confrontation: “Si je ne peux pas t’avoir, personne ne le peut.”

Il l’a laissée craindre pour sa vie lors d’une campagne “terrible”, au cours de laquelle il lui a craché et lui a lancé des feux d’artifice.

Le couple était en couple depuis environ cinq mois jusqu’en août, lorsqu’elle a tenté de l’annuler.

Elle s’est presque évanouie lorsqu’elle l’a étranglée à deux mains pendant 20 secondes, lui disant qu’elle devrait l’embrasser.

Lors d’un autre incident, il l’a traînée dans la rue alors qu’elle criait à l’aide de son père. Il lui a donné quatre coups de pied à l’arrière de la tête avant qu’elle ne se précipite dans une maison voisine pour se mettre en sécurité.

Hoyle a frappé agressivement à la fenêtre et a exigé: “Sortez-la. Je veux lui parler.”

Il a également mis le feu à son sac lorsqu’elle lui a demandé de quitter sa maison lors d’un autre incident.

Elle a ensuite essayé de le pousser hors de la maison mais il l’a frappée et lui a donné un œil enflé.

Et à une autre occasion, il lui a enlevé son téléphone, l’a frappé sur une surface dure, puis l’a sorti et l’a tamponné.

Plus tard dans la journée, il s’est présenté chez elle, a attrapé son ex par les deux bras et a versé une bouteille de vodka dans l’évier.

Il a ensuite continué à faire du vélo à l’arrière de ses jambes et l’a appelée “sl * g” quand elle marchait dehors.

À une autre occasion, Hoyle est entré chez elle, a couru vers elle, l’a épinglée au canapé, l’a repoussée et l’a attrapée à la gorge. Il a été arrêté le 27 septembre. Hoyle avait été condamné pour sept infractions antérieures, dont une bagarre et des blessures.

Nigel Clive atténuant, a déclaré que Hoyle avait 17 ans lorsque l’infraction a commencé, mais qu’elle a continué après ses 18 ans.

“Il n’a pas du tout blâmé la victime”, a déclaré M. Clive.

Hoyle était “dans le grand bain” en ce qui concerne les relations. “Il s’en est très bien sorti”, a déclaré M. Clive.

Hoyle a admis avoir mis son ex dans la peur de la violence et du harcèlement entre août et septembre.

La juge Kate Rayfield a déclaré au tribunal de la Couronne de Hull que l’étranglement était une “forme de violence horrible” à utiliser.

“La personne ne sait pas dans ces quelques secondes si elle va vivre ou mourir”, a déclaré le juge Rayfield. C’était exactement ce que Hoyle voulait que la victime ressente.

La violence s’est produite lorsque l’ex-petite amie ne faisait pas ce qu’il voulait qu’elle fasse.

Quand elle a dit qu’elle ne voulait pas être en couple avec Hoyle, il ne pouvait pas l’accepter et certains de ses comportements envers elle étaient “totalement dégradants”, notamment cracher sur elle et jeter le seau de vadrouille avec de l’eau sale dedans.

Comme il se comportait d’une manière si “épouvantable” envers elle, il n’était pas surprenant qu’elle ne veuille pas être avec Hoyle à cause de son comportement “égoïste”.

“Il a été commis sur une période prolongée”, a déclaré le juge Rayfield.

Hoyle a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à 80 heures de travail non rémunéré.

Il a également reçu l’ordre de participer à 31 jours d’un programme Building Better Relationships et à 10 jours de réadaptation.

Hoyle a admis avoir mis son ex dans la peur de la violence et du harcèlement Crédit : Facebook