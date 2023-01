Un bébé et une mère adolescente parmi 6 tués dans une fusillade dans une maison californienne

VISALIA, Californie (AP) – Six personnes – dont une mère de 17 ans et son bébé de 6 mois – ont été tuées dans une fusillade tôt lundi dans une maison du centre de la Californie, et les autorités recherchent au moins deux suspects, ont déclaré les responsables du shérif.

Les députés ont répondu vers 3h30 du matin aux informations faisant état de plusieurs coups de feu tirés sur la résidence de Goshen non constituée en société, juste à l’est de Visalia, a déclaré le bureau du shérif du comté de Tulare.

“En fait, le rapport indiquait qu’un tireur actif se trouvait dans la zone en raison du nombre de coups de feu”, a déclaré le shérif Mike Boudreaux aux journalistes.

Les députés ont trouvé deux victimes mortes dans la rue et une troisième personne tuée par balle dans l’embrasure de la résidence, a déclaré Boudreaux.

Trois autres victimes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison, dont un homme qui était encore en vie mais qui est décédé plus tard dans un hôpital, a-t-il déclaré.

Le shérif a déclaré que les enquêteurs recherchaient au moins deux suspects. Ils pensent qu’il existe un lien entre les gangs et les meurtres. Le bureau du shérif a effectué un mandat de perquisition lié aux stupéfiants à la résidence la semaine dernière, a déclaré Boudreaux.

“Nous pensons également qu’il ne s’agissait pas d’un acte de violence aléatoire. Nous pensons qu’il s’agissait d’une famille ciblée », a-t-il déclaré.

Goshen est une communauté semi-rurale d’environ 3 000 habitants située à 56 kilomètres au sud-est de Fresno, dans la vallée agricole de San Joaquin.

The Associated Press