Un bébé et 8 écolières « nécessiteuses, négligées ou maltraitées » parmi les 10 morts dans un accident tragique en Alabama, frappé par la tempête – RT USA News

L’Alabama étant inondé de tempêtes tropicales, un tragique accident de la route a coûté la vie à un père, sa petite fille et huit écolières défavorisées soignées par un groupe caritatif.

L’accident a eu lieu samedi sur l’Interstate 65 près de Greenville, en Alabama, et des responsables ont déclaré aux médias locaux que les deux véhicules impliqués avaient probablement fait de l’aquaplanage sur la route détrempée par la tempête et se sont heurtés. Un père et une fillette de 9 mois dans une voiture ont été tués, ainsi que huit mineurs voyageant dans un autre véhicule, ont rapporté les médias locaux, citant des sources policières.

Photo de l’accident de plusieurs véhicules sur la I-65 près de Greenville plus tôt cet après-midi depuis Rileigh Ray. L’ensemble de l’autoroute reste fermé. pic.twitter.com/7jFTcy1Dcg – James Spann (@spann) 19 juin 2021

Le deuxième véhicule appartenait au Tallapoosa County Girls Ranch, une organisation à but non lucratif dont la mission déclarée est d’offrir un logement et un soutien aux « Les enfants d’âge scolaire nécessiteux, négligés ou maltraités de l’Alabama. » Les détails sur les enfants tués n’ont pas été divulgués.

« Notre ranch a subi de grandes pertes » a annoncé l’organisation tard dans la nuit de samedi. « S’il vous plaît, envoyez des prières à notre manière alors que nous traversons cette période difficile. »

La tempête tropicale Claudette s’est affaiblie en une dépression tropicale alors qu’elle traversait l’Alabama samedi. Cependant, les 10 victimes d’accidents de la route ne sont pas les seules victimes de Claudette.

Un homme de 24 ans et un garçon de trois ans ont été tués près de Tuscaloosa samedi lorsqu’un arbre est tombé sur leur maison, a rapporté AP. La région de Tuscaloosa avait souffert « inondations soudaines importantes », selon le National Weather Service à Birmingham, et les avertissements d’inondations sont restés en vigueur dans tout l’État dimanche matin.

Carte des précipitations au premier coup d’œil au cours des dernières 24 heures à partir de #Claudette. Des crues soudaines importantes se sont produites à Tuscaloosa et dans le comté de Jefferson pendant la nuit. Des rapports entre 5 et 9 pouces sont parvenus de zones de la région métropolitaine de Tuscaloosa. #alwxpic.twitter.com/qZPbJFByVB – NWS Birmingham (@NWSBirmingham) 20 juin 2021

