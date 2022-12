Un bébé est né avec un « jumeau » à l’intérieur de l’estomac dans un état de santé rare en Israël

Dans un cas extrêmement rare de « fœtus in fœtus », des médecins israéliens ont trouvé un bébé né avec son propre jumeau dans son estomac. Les médecins avaient déjà identifié qu’il pourrait y avoir un problème avec le bébé, qui s’est avéré avoir un estomac élargi lors d’une échographie en fin de grossesse. Cependant, ils n’ont découvert qu’il s’agissait d’un cas de fœtus dans un fœtus qu’après plusieurs tests sur le nouveau-né. Selon le Times of Israel, le test, qui comprenait des ultrasons et des rayons X, a montré que la petite fille avait un fœtus partiellement développé à l’intérieur de son abdomen.

Cette condition de «fœtus dans le fœtus» survient lorsqu’un fœtus au développement anormal se trouve à l’intérieur du corps de son jumeau, qui est par ailleurs en bonne santé. Live Science a rapporté avoir cité une étude indiquant que la maladie survient dans environ 1 naissance sur 500 000 et qu’elle est extrêmement rare. La cause sous-jacente de la condition n’est pas claire. Cependant, des chercheurs de l’Arizona State University pensent qu’il pourrait s’agir d’un “jumeau parasite” rare qui se forme lorsque l’un des fœtus absorbe l’autre au début de la grossesse.

Dans le cas qui s’est produit en Israël, les médecins du centre médical Assuta à Ashdod ont procédé à une opération, retirant deux sacs similaires de l’estomac de la fille. Omer Globus, directeur de la néonatologie à Assuta, a déclaré que “cela se produit dans le cadre du processus de développement fœtal lorsqu’il y a des cavités qui se ferment pendant le développement et que l’un des embryons pénètre dans un tel espace”. Il a également souligné que les restes retirés en opération n’étaient pas d’un embryon complètement formé, car il n’avait que des os et un cœur. Il est possible qu’il y ait plus d’un embryon dans l’abdomen de la petite fille. “Nous pensons qu’il y en avait plus d’un là-bas, et nous vérifions toujours cela”, a déclaré Globus.

Le directeur a également assuré que l’opération avait réussi et que la mère et l’enfant étaient sortis de l’hôpital.

