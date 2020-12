Un bébé de deux mois est décédé après avoir été écrasé par sa mère dans un horrible accident dans un bus en Italie.

Alors qu’elle portait son fils, la mère est tombée en avant dans un poteau métallique lorsque le chauffeur du bus a claqué sur les freins, écrasant son jeune fils entre son corps et le support.

La femme portait son fils dans un porte-bébé sur sa poitrine lorsque le conducteur a appuyé sur les freins alors que le bus heurtait une autre femme sur un passage piéton à Gênes.

Sur la photo: le quartier génois de San Teodora où un chauffeur de bus a claqué sur les freins, faisant tomber une mère en avant, écrasant son bébé de deux mois entre son corps et un poteau en métal. Le garçon a été transporté à l’hôpital mais a succombé à ses blessures mercredi

Les ambulanciers paramédicaux ont transporté le bébé à l’hôpital dans un état grave le 28 octobre, mais il a succombé à ses blessures mercredi à l’hôpital Gaslini de Gênes.

Il est né en octobre et était aux soins intensifs depuis l’accident avec un grave traumatisme crânien.

Le bébé a subi une chirurgie cérébrale avant d’être transféré à l’unité de soins intensifs néonatals et pédiatriques pour un traitement ultérieur.

Les médecins ont arrêté le traitement en raison de « l’aggravation progressive des conditions cliniques [and the child] ne répondant plus ni au traitement intensif ni à une approche chirurgicale en raison de la gravité des lésions cérébrales », indique un communiqué.

Au lieu de cela, ils ont commencé des soins palliatifs pour s’assurer que leur jeune garçon ne ressentait aucune douleur. Il est décédé dans la nuit de mercredi, selon les rapports.

L’accident s’est produit dans le quartier San Teodoro de Gênes, selon l’ANSA.