C’est le moment adorable où un bébé éléphant semble se tortiller sur le sol en riant pendant que son frère aîné le chatouille avec sa trompe.

Le duo a été filmé par le photographe animalier Lee-Anne Robertson, de Sundays River Valley, en Afrique du Sud.

Les animaux espiègles ont été vus grimper les uns sur les autres lors de leurs singeries au parc Addo Elephant le mois dernier.

Lee-Anne a déclaré: «Je pensais qu’il était adorable, comme n’importe quel bébé. Il était plein d’énergie et cherchait quelqu’un avec qui jouer.

« Au bout d’un moment, il s’est jeté par terre et son frère aîné est venu et a commencé à le toucher de manière ludique avec sa trompe, comme pour lui demander de venir jouer, ce à quoi le bébé a répondu et s’est levé et a commencé à grimper sur son frère. ‘

Le bébé éléphant se tortillait sur le sol de joie alors que son frère aîné frottait sa trompe partout sur lui

Les éléphants ludiques aimaient courir ensemble et s’amuser au parc Addo Elephant le mois dernier

Les adorables animaux ont été vus jouant ensemble dans le parc de conservation de la faune diversifié près de Port Elizabeth

Lee-Anne a déclaré: « Les éléphants sont des animaux incroyables, qui aiment beaucoup leur famille et ils ont une patience et une gentillesse énormes dont ils font preuve envers les membres de la famille »

Après leur amusement sur le terrain, le bébé éléphant a eu du mal à se relever alors qu’il continuait à jouer avec son frère aîné.

L’adorable animal s’est ensuite fièrement pavé après s’être amusé avec sa famille au parc national

Les rôles ont ensuite été inversés lorsque le jeune éléphant a commencé à grimper sur le dos de son frère allongé sur le sol.

Le jeune a rampé sur le dos de l’éléphant plus âgé pendant que d’autres membres du troupeau regardaient leur amusement et leurs jeux

La photographe animalière a déclaré que ses images montrent à quel point les éléphants sont très protecteurs envers leur famille et sont très patients et gentils les uns envers les autres.

Elle a déclaré: « Les bébés sont protégés, aimés et adorés, ce qui est clair dans cette vidéo alors que leur mère se tient à proximité pour profiter de sa joyeuse petite famille »

Le bébé éléphant était adorable alors qu’il marchait aux côtés de ses parents plus âgés dans le parc national en Afrique du Sud