Un bébé éléphant profite de l’heure du bain pendant que sa mère surveille

Le règne animal ne manque jamais d’intriguer les humains. Nous voyons souvent des vidéos d’animaux dans leur habitat naturel sur les réseaux sociaux, et une de ces joyeuses vidéos a de nouveau suscité l’intérêt en ligne. L’adorable vidéo d’un éléphanteau jouant dans un étang fait pâlir les gens devant les bouffonneries de l’animal. Le clip montre comment un bébé éléphant savoure chaque instant de son bain dans l’étang. Le petit tusker est vu remuant son camion, errant, assis dans l’eau et bien plus encore. À en juger par ses expressions, le bébé éléphant semble passer un bon moment. La vidéo montre également quelques autres éléphants debout autour de l’étang comme s’ils le protégeaient du mal. On peut également voir les petits tuskers essayer d’attirer l’attention de l’autre éléphant tout en profitant de la petite piscine.

« Regarde-moi, maman ! », lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a amassé près de 2 lakhs depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux étaient ravis de voir l’éléphanteau s’amuser. L’un des utilisateurs a écrit: «La façon dont ils se tiennent là pour le protéger pendant qu’elle joue est tellement émouvante. Toute la famille et le petit ».

Un autre utilisateur a écrit: “Bébé éléphant ayant une balle dans le trou d’eau. Éclaboussures ».

Un autre utilisateur a écrit: “Regardez ce bébé passer un bon moment, j’adore le voir”.

Le clip a rappelé à un utilisateur le Jomo dans le documentaire Disney sur les éléphants.

Auparavant, une autre vidéo d’un éléphanteau s’amusant dans un bassin d’eau était devenue virale. Le petit éléphant et sa mère marchent ensemble au bord d’une piscine dans la vidéo. Le veau, incapable de contenir son excitation à la vue de l’eau, entre dans la piscine et commence à balancer sa trompe tout en gambadant. La mère, quant à elle, attend patiemment dehors. Avec la vidéo, la légende disait : “La première leçon de chaque enfant commence par un bassin d’eau”.

La vidéo a recueilli plus de 66 000 vues et plus encore.

