Un bébé éléphant marche accidentellement sur sa propre trompe en courant, la vidéo devient virale

En plus de se cogner accidentellement le gros orteil sur le pied d’une table ou de se cogner contre un drôle d’os, se mordre la langue est l’un des accidents les plus ennuyeux et les plus douloureux que les humains puissent se causer à eux-mêmes. La piqûre insupportable qui se produit en raison de ces accidents mineurs est quelque chose dont les humains sont prudents mais qu’ils ne peuvent éviter. Quelque chose de similaire arrive aux éléphants lorsqu’ils ont accidentellement tendance à marcher sur leurs trompes sensibles. Maintenant, une vidéo d’un incident capturant la douloureuse mésaventure d’un bébé éléphant est devenue virale sur Internet.

L’utilisateur d’Instagram qui a partagé le clip en ligne ne pensait pas qu’il était possible que des éléphants marchent accidentellement sur leur trompe. Dans la vidéo, le bébé éléphant peut être vu en train de savourer la nourriture qui lui est offerte par un homme. L’animal dévore la nourriture et commence à courir joyeusement avant que son bonheur ne soit perturbé par un petit accident. L’éléphant marche accidentellement sur sa trompe et s’arrête. L’animal courbe rapidement sa trompe dans un mouvement circulaire en réaction à l’incident. Regardez la vidéo ci-dessous :

Internet sympathise avec le bébé éléphant depuis que la vidéo est devenue virale. Un utilisateur en regardant le clip a commenté: “Vous pouviez dire qu’il avait mal quand il s’est recroquevillé sur son tronc.” Un autre a ajouté “l’équivalent d’un humain se mordant la langue”, un autre a rejoint, “l’équivalent de se cogner le petit orteil sur une table.” Une section d’Internet est également devenue complètement triste après avoir regardé la vidéo. Un utilisateur a écrit : « Oh mon Dieu ! Ce pauvre bébé ! Ça devait être terriblement palpitant. Cela m’a rendu si triste”, a ajouté un autre, “Vous pouvez dire que cela lui a fait tellement mal. Pauvre petit bébé.

Pendant ce temps, un utilisateur qui semblait connaître certains faits sur les bébés éléphants a déclaré : “Fait amusant : les veaux n’apprennent à contrôler pleinement leur trompe qu’à l’âge d’environ un an.”

Le clip viral a été visionné par plus de deux millions de personnes sur le site de micro-blogging.

