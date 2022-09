Un bébé éléphant fait une crise de colère massive devant sa mère, regardez une vidéo virale

Les vidéos d’animaux drôles sont toujours un régal à regarder. Une de ces vidéos qui a récemment fait le tour des réseaux sociaux montre un bébé éléphant en train de faire une énorme crise de colère devant sa mère. La vidéo a été partagée par un officier de l’Indian Forest Service (IFS) via Twitter le mercredi 28 septembre. En l’espace d’une journée seulement, le clip a laissé un grand nombre d’internautes impressionnés par le duo mère-bébé. Ce qui est plus intéressant, c’est qu’une section d’Internet peut trouver la réaction de la mère éléphant extrêmement pertinente.

Le court clip commence par un bébé éléphant qui fait une crise de colère alors qu’il s’abstient de promener sa mère et dort sur ce qui semble être leur pâturage. Le clip ne capture pas la raison de la frustration du bébé, mais il est certain qu’il est dérangé par quelque chose. Pendant ce temps, la mère éléphant consciente de la réaction du bébé n’y prête aucune attention et s’éloigne silencieusement. Il semble que la mère sache que le bébé se calmera tout seul si personne n’y prête attention. Tout en partageant la vidéo en ligne, l’utilisateur de Twitter a écrit: “Bébé fait des crises de colère en étant frustré… Relatable.” Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Bébé fait des crises de colère en devenant frustré…

Relatable☺️☺️

VC : Fascinant pic.twitter.com/9YSvTCGTl9 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 28 septembre 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Un barrage d’internautes a trouvé la réaction de la mère tout à fait relatable. Alors que l’un d’eux a écrit: “Et maman n’y prête aucune attention… Relatable aussi !!”

Et maman n’y prête pas attention…

Relatif aussi !! 🙄 — धोंडोपंत (@beingtolerant) 28 septembre 2022

Un autre a ajouté: “Cela ne semble pas trop inquiétant pour maman!”

Cela ne semble pas concerner maman ! —Winnie Wallace (@WinnieW47020458) 28 septembre 2022

Un autre a rejoint, “Aww, comme c’est mignon et comme c’est humain !! Mais les parents humains devraient en tirer des leçons… la mère éléphant continue de marcher.

Aww, comme c’est mignon et comme c’est humain !! Mais les parents humains devraient en tirer des leçons… la mère éléphant continue de marcher. – Gauri Hajela (@GauriHajela) 29 septembre 2022

Pendant ce temps, un internaute a plaisanté, “Bachpan ka drames (drames de l’enfance)”.

Drames Bachpan ka — Sonu Rathore (@sonurathore091) 28 septembre 2022

Le clip viral a recueilli plus de 19 000 vues sur le site de micro-blogging.

