Un bébé éléphant essayant de se faire de nouveaux amis est la chose la plus mignonne sur Internet

Internet nous sert quotidiennement un plateau de vidéos écrasantes et cela semble être un rituel maintenant. Une autre vidéo de ce type a fait surface sur les plateformes de médias sociaux et nous sommes impressionnés.

L’adorable bébé éléphant fait la course, essayant probablement de se lier d’amitié avec les oiseaux pour pouvoir jouer avec eux. Pour des raisons évidentes, les oiseaux, qui supposent qu’il ne s’agit que d’un bébé éléphant, ne s’envolent pas et le forcent plutôt à les chasser.

Top sohwsha vidéo

L’éléphant nouveau-né a été observé en train de tourner en rond et de perdre l’équilibre. Le veau retrouve l’équilibre et commence à chasser les oiseaux après s’être brièvement balancé d’un côté à l’autre. Le bébé retombe sur son visage quelques secondes après avoir repris pied et fait la chose la plus apparente, ce que n’importe quel bébé ferait. Cours vers sa mère.

Voyant son bébé tomber à plat sur le sol, on a vu la mère éléphant courir vers lui. Eh bien, toutes les mamans se ressemblent, n’est-ce pas ?

Cet éléphant mignon 🐘 kiddo chassant les oiseaux gagne des cœurs #l’éléphant #animaux VC – Zoo de Boras pic.twitter.com/WTqRbLhxWS — Geethanjali K IFS (@Geethanjali_IFS) 30 août 2022

Lors du partage, l’utilisateur a écrit: “Ce gamin éléphant mignon qui chasse les oiseaux gagne des cœurs.” Et sûrement, nous ne pouvons pas être assez d’accord.

बच्चे इंसान के हो या जानवर के बच्चे सभी शैतानी करते हैं छोटे में माता-पिता हर वक्त शैतानियां का आनंद लेते हैं लेकिनœuvre – Madhav singh (@ madhavsingh1111) 31 août 2022

La vidéo a reçu plus de 2 millions de vues en une journée seulement et la section des commentaires est inondée de commentaires adorables. L’un des utilisateurs a écrit : « Les enfants, qu’ils soient humains ou animaux, font tous le mal. Chez les petits enfants, les parents apprécient les démons tout le temps, mais si l’enfant tombe ou se blesse, la mère est la première à être blessée.

Une chose à remarquer est que lorsque le bébé éléphant glisse, la mère le remarque et s’inquiète. — Abhay Hashia (@hashiaAbhay) 31 août 2022

Un autre a dit: “Une chose à remarquer, c’est quand un bébé éléphant glisse, la mère le remarque et s’inquiète.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici