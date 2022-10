Un bébé éléphant essayant de contrôler sa trompe est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Les bébés animaux, en particulier les bébés éléphants, sont incroyablement mignons et leurs ébats sont garantis pour vous faire sourire à chaque fois. Ces animaux sont pour la plupart ignorants des choses en grandissant. Pour commencer, ils n’ont aucune idée de l’utilisation de leurs adorables petites malles. Une vidéo d’un bébé éléphant tentant et échouant à contrôler sa trompe a fait surface, et c’est peut-être la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui. Le petit tusker peut être vu encerclant son tronc comme un ventilateur d’hélicoptère, apparemment confus par son manque de coopération. Puisqu’un troupeau d’aigrettes peut être vu assis à côté de l’éléphant dans la vidéo, on peut même supposer que l’éléphant tente de jouer avec eux.

“Les bébés éléphants n’apprennent généralement pas à contrôler leur trompe avant l’âge d’environ un an, ce qui peut entraîner un tel comportement”, indique la légende publiée avec la vidéo.

Les bébés éléphants n’apprennent généralement pas à contrôler leur trompe avant l’âge d’environ un an, ce qui peut entraîner un comportement comme celui-ci. pic.twitter.com/DSMdrpHQ5L — Fascinant (@fasc1nate) 19 octobre 2022

La vidéo a reçu plus de 39,8 millions de vues avec des tonnes de réactions sur Twitter. C’est trop mignon! Lol, les animaux sont drôles », un internaute réagissant à la vidéo tandis qu’un autre commentait : « S’il vous plaît ! J’aime trop ça.

S’il vous plaît! J’aime trop ça… https://t.co/ButWwChtyy — Imani Barbarin, MAGC | Béquilles&Épices ♿️ (@Imani_Barbarin) 20 octobre 2022

C’est trop mignon! Lol les animaux sont drôles. https://t.co/CT3Zg0nxr4 — Senshi Bri 🦋 (@sailorsapphire_) 20 octobre 2022

Une autre vidéo d’un éléphanteau essayant de contrôler sa trompe a été partagée dans la section des commentaires du même tweet par un utilisateur qui a affirmé qu’elle avait été filmée il y a dix ans. “Ça me rappelle ce petit bonhomme que j’ai filmé il y a 10 ans. Regardez comme il est fier quand il arrache un seul morceau d’herbe ! l’utilisateur a commenté avec la vidéo.

Ça me rappelle ce petit chappie que j’ai filmé il y a 10 ans. Regardez comme il est fier quand il arrache un seul morceau d’herbe ! pic.twitter.com/LU3wCmucuY – DeeGee (@DavidGG60) 19 octobre 2022

Il faut environ 6 à 8 mois aux veaux pour commencer à apprendre à utiliser leur trompe pour paître et boire. À l’âge d’un an, ils peuvent très bien le gérer comme des éléphants adultes, selon le blog d’un garde forestier du Tintswalo Safari Lodge en Afrique du Sud. C’est une compétence difficile à maîtriser car le tronc compte plus de 50 000 unités musculaires distinctes.

National Geographic affirme que les bébés éléphants adoptent fréquemment ce comportement étrange tout en apprenant d’abord à contrôler leur trompe.

