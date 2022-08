Un bébé décède dans une ville de l’intérieur de la Colombie-Britannique en attendant une ambulance

Un bébé de huit mois est décédé dans une petite ville de l’intérieur de la Colombie-Britannique en attendant une ambulance.

Une jeune famille de la communauté North Thompson de Barriere a été dévastée par la perte de son enfant alors qu’elle attendait l’arrivée d’une ambulance.

Lorsque l’enfant a fait un arrêt cardiaque dans la soirée de jeudi (25 août), une ambulance a été appelée. Mais il n’y avait pas d’ambulance disponible à Barrière, et à la place, une ambulance a dû être envoyée de Kamloops. Malheureusement, l’ambulance est arrivée trop tard, car l’enfant était décédé.

Ce drame aurait-il été évité si une ambulance était de garde à Barrière ce soir-là ?

Pendant un certain nombre d’années, Barrière et ses environs étaient sous couverture ambulancière 24 heures sur 24, jusqu’à l’été dernier, lorsque la province a réorganisé la couverture ambulancière de la communauté pour devenir une station Alpha 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le changement nécessite désormais des ambulanciers paramédicaux avec un niveau de formation plus élevé que ce qui était auparavant acceptable pour les ambulances. Mais la modification des exigences de formation a maintenant créé un problème en essayant de pourvoir des postes paramédicaux pour les ambulances, et les petites communautés sont perdantes.

“C’est une situation tragique pour la famille”, a déclaré le maire de Barrière, Ward Stamer, “À ce stade, je n’ai aucun moyen de savoir ce qui s’est réellement passé jusqu’à ce que je parle au service d’ambulance. En ce moment, ce sont des spéculations sur ce qui s’est réellement passé.

Il a ajouté que le problème de la perte du service d’ambulance local dure depuis longtemps.

«Nous ne sommes pas la seule communauté à qui cela se produit», a déclaré Stamer, «je ne sais pas si le retard a été un facteur contributif ou non, mais nous avons des lacunes importantes dans notre système de santé et maintenant cela montre ce que peut arriver lorsque vous avez ces lacunes. Ce problème persistant doit être résolu maintenant.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré que l’ambulance disponible la plus proche a été envoyée à l’appel Barriere jeudi et qu’ils examineront l’appel.

“Nous ne sommes pas la seule petite communauté à souffrir de la perte de notre ambulance”, a déclaré Stamer, “Ils ont juste jeté beaucoup d’argent aux médecins – que font-ils à propos des soins ambulanciers ? Cela doit être renvoyé sur leurs genoux et les laisser l’expliquer. Nous voulons entendre le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique concernant les plans visant à rétablir le service dans les petites communautés qui luttent comme nous avec la perte de leurs services d’ambulance.

Le syndicat des ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique a également déclaré qu’il y avait eu une réponse tardive à l’appel à l’enfant victime d’un arrêt cardiaque jeudi dernier.

« Tout retard dans une situation critique comme celle-ci est fondamentalement mauvais », a déclaré le président des ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique, Troy Clifford, dans une entrevue. « D’après ce que je comprends, les ambulanciers paramédicaux de Barriere ont été appelés à Kamloops pour aider à assurer la couverture à Kamloops au lieu de rester à Barriere pour assurez-vous qu’ils avaient une couverture là-bas. Ce problème de personnel doit être résolu.

Le maire Stamer a conclu en ces termes : “Voler nos ressources vers un centre plus grand n’est tout simplement pas correct.”

BC HealthDistrict de BarriereNorth Thompson Valley