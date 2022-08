Un bébé décède à Barriere, en Colombie-Britannique, alors qu’une ambulance n’est pas disponible

Un bébé de huit mois est décédé jeudi dans une petite communauté de l’intérieur de la Colombie-Britannique. Au moment du décès, il n’y avait pas de service d’ambulance dans la ville.

Le président du syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique a déclaré que l’appel avait été reçu jeudi soir au sujet d’un nourrisson en arrêt cardiaque dans le district de Barrière, à environ 45 minutes de route au nord de Kamloops.

Troy Clifford, président d’Ambulance Paramedics of BC, a déclaré que l’ambulance qui aurait normalement dû desservir le district se trouvait plutôt à Kamloops, aidant à combler une pénurie de personnel là-bas.

Le maire du district a déclaré à CTV News qu’un bébé de huit mois était décédé. Il a également déclaré que les autorités locales n’étaient pas régulièrement informées des problèmes de personnel ambulancier et a souligné qu’il ne voulait pas spéculer sur le fait que le temps de réponse était un facteur dans la mort de l’enfant.

“Cela ne me surprendrait pas si nous n’avions pas de service d’ambulance jeudi soir, car nous avons des lacunes importantes dans le service”, a déclaré le maire de Barrière, Ward Stamer.

“Nous connaissons des cas où des personnes ont eu de graves problèmes et sont décédées parce que l’ambulance n’était pas là dans d’autres communautés”, a-t-il ajouté. “Je ne veux pas que nous soyons dans cette situation, à deviner, alors que nous devrions avoir le niveau de soutien que tout le monde dans la province mérite.”

À deux occasions récentes, des résidents d’Ashcroft, en Colombie-Britannique – une autre petite ville de l’intérieur – sont décédés en attendant le service d’ambulance.

Le 14 août, un homme a fait un arrêt cardiaque à seulement 200 mètres de la station d’ambulance de cette communauté, mais l’ambulance la plus proche n’est pas arrivée avant 29 minutes, selon la mairesse d’Ashcroft, Barbara Roden. L’homme n’a pas survécu.

Quatre semaines avant cet incident, une personne âgée d’Ashcroft est décédée après avoir fait un arrêt cardiaque à un moment où la salle d’urgence locale était fermée en raison d’un manque de personnel et qu’une ambulance disponible se trouvait dans une autre communauté.

En réponse à l’incident de Barriere, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont publié une déclaration confirmant que l’appel est en cours d’examen.

“Nos plus sincères condoléances vont à la famille et à la communauté pour cette perte déchirante”, indique le communiqué.

“L’ambulance disponible la plus proche a été immédiatement dépêchée et les pompiers locaux ont été invités à apporter leur aide. Nous avons ouvert un examen et travaillerons avec le Bureau de la qualité des soins aux patients pour contacter cette famille afin de répondre à toute préoccupation ou question qu’elle pourrait avoir.”

BCEHS n’a pas répondu aux multiples demandes de CTV News sur la distance de l’ambulance disponible la plus proche à ce moment-là, ni sur le temps qu’il a fallu pour arriver.