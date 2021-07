Un bébé de trois semaines atteint de Covid se bat pour la vie en soins intensifs alors que les experts avertissent les jeunes à risque

Un bébé de TROIS semaines est en soins intensifs aux prises avec Covid – alors que les experts mettent en garde contre le risque pour les jeunes.

Cela survient après que des informations sur deux enfants de moins de 19 ans étaient hospitalisés en Irlande du Nord pour être traités contre le virus.

Un bébé est en soins intensifs et se bat pour la vie après avoir attrapé Covid Crédit : Getty

On ne sait pas si le bébé est un garçon ou une fille ou comment ils ont attrapé le virus tueur.

S’il est beaucoup plus rare que les enfants et les bébés soient gravement touchés par le virus, ils peuvent l’attraper et il est possible qu’ils tombent gravement malades.

Le ministre de la Santé Robin Swann a été interrogé sur l’affaire par l’émission Stephen Nolan de la BBC.

Il a déclaré: « Je ne parlerai d’aucun cas individuel car cela ne serait pas approprié dans ma position, mais en ce qui concerne les patients que nous soutenons, notre service de santé fait tout son possible pour s’assurer que toute personne ayant besoin de soutien … qui a été testé positif ils le font [get it].

« Ce virus n’est pas un discriminant contre l’âge, le sexe, la religion ou les convictions politiques, c’est pourquoi notre vaccin est là pour que les gens se manifestent et l’obtiennent. »

Les experts ont précédemment averti que les enfants peuvent présenter des symptômes différents en ce qui concerne Covid-19.

Les scientifiques à l’origine de l’application ZOE Symptom Tracker ont déclaré que les enfants présentaient des symptômes tels que fatigue, maux de tête, fièvre, maux de gorge et perte d’appétit.

La variante Delta a frappé plus durement les jeunes Britanniques, car ils n’ont pas été protégés sans vaccin pendant une grande partie de cette vague.

Alors que les jeunes sont moins susceptibles de mourir ou de tomber gravement malades à cause de Covid, ils peuvent alors tomber très malades et sont plus susceptibles de développer un long Covid.

Les jabs sont désormais ouverts à toute personne de plus de 18 ans et à des groupes spécifiques d’enfants vulnérables de moins de 18 ans.

Cependant, le déploiement s’est effondré ces dernières semaines, de nombreux Britanniques dans la vingtaine choisissant de ne pas se faire vacciner.

Des experts et des médecins les ont suppliés de se manifester pour être protégés, après avoir constaté une augmentation du nombre de jeunes admis à l’hôpital.

Le Dr Samantha Batt-Rawden a déclaré: « Nous voyons des patients dans la trentaine, voire dans la vingtaine, qui sont en forme et n’ont aucun autre problème médical aux soins intensifs.

« En tant que médecin de soins intensifs, je vous supplie de vous faire vacciner, s’il vous plaît, ne laissez pas le vaccin devenir la plus grosse erreur de votre vie. »

Au Royaume-Uni, près de 46 000 000 ont reçu leur premier vaccin, dont 34 800 000 entièrement protégés avec deux doses.

OBTENEZ-VOUS

Après une dose, le vaccin Pfizer est efficace à 36% contre les maladies symptomatiques de la variante Delta, et le vaccin Oxford/AstraZeneca est efficace à environ 30% contre la maladie.

Et après deux doses, le vaccin Pfizer est efficace à 96 % contre l’hospitalisation et le vaccin AstraZeneca réduit le risque de 92 %.

Les enfants à risque accru de développer un Covid grave se verront proposer le jab, a recommandé le JCVI la semaine dernière.

Cela comprend les enfants âgés de 12 à 15 ans atteints de troubles neurologiques graves, du syndrome de Down, d’immunosuppression et de troubles d’apprentissage multiples ou graves.

Les 12-17 ans qui vivent avec des personnes immunodéprimées et toute personne à trois mois de son 18e anniversaire sont également désormais autorisés à se faire vacciner.

On pense que le nombre d’enfants qui entrent dans ces groupes se compte par centaines de milliers et qu’ils recevraient leur première dose en quelques semaines.

Les experts ont recommandé qu’ils soient protégés, affirmant que les avantages pour la santé des injections chez les enfants ne l’emportent pas sur les risques potentiels.

Aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être piqué pour le moment, car il n’y a pas de licence en place pour les enfants de moins de cet âge, mais cela pourrait changer.