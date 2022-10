Un bébé de SIX semaines est décédé après avoir échappé à sa mère alors qu’ils dormaient sur le canapé, selon une enquête.

Le tribunal du coroner du sud de Londres a appris que la petite Lilly-Marie Tina Harris était “en forme et bien” avant sa mort

Aujourd’hui, Inner London Coroners Court a appris qu’après avoir été nourrie au biberon au domicile familial de Woolwich le 1er février, elle s’était endormie dans les bras de sa mère vers minuit.

Ses deux parents se sont ensuite endormis jusqu’à ce que son père se réveille « en sursaut » peu avant 3 heures du matin et se rende compte que le nouveau-né a échappé à sa mère.

À la lecture d’une déclaration fournie à la police métropolitaine, la coroner adjointe Fleur Hallet a déclaré: «Il ne pouvait plus voir que la mère de Lilly-Marie tenait Lilly-Marie. Elle s’était glissée sous sa mère et il a immédiatement réveillé la mère de Lilly-Marie.

Ils ont immédiatement remarqué que “quelque chose n’allait pas” et le service d’ambulance de Londres a été appelé à 3h05 du matin.

Lilly-Marie a été transportée d’urgence à l’hôpital Queen Elizabeth de Woolwich en état d’arrêt cardiaque et à son arrivée, des circulations spontanées ont été rétablies, mais le bébé avait un rythme cardiaque très lent sans « aucun effort respiratoire ».

Une enquête au tribunal du coroner du sud de l’intérieur de Londres a appris que ses pupilles étaient fixes et dilatées, son abdomen mou et qu’il n’y avait aucun mouvement ni respiration spontanée.

Un scanner a par la suite révélé qu’elle avait subi une grave lésion cérébrale hypoxique.

Elle a été emmenée via le service de récupération de la Tamise sud à l’hôpital pour enfants Evelina à Lambeth et a reçu de l’adrénaline à son arrivée.

D’autres investigations ont été effectuées, y compris une radiographie pulmonaire, mais elle a été jugée «trop instable» pour une enquête squelettique.

Elle est restée inconsciente et suite à une discussion avec ses parents, un test de décès sur critères neurologiques a été pratiqué. Elle a malheureusement été déclarée morte à 11h43 le 3 février.

Un examen post-mortem médico-légal et pédiatrique détaillé a révélé que la cause de son décès était 1a) une ischémie généralisée et diffuse affectant le cerveau et la moelle épinière à la suite d’un environnement de sommeil dangereux impliquant un sommeil rapproché avec un adulte.

Mme Hallett a poursuivi: “Il n’y avait aucune autre conclusion préoccupante du rapport post-mortem qui n’était pas cohérente avec les faits fournis.”

“Compte tenu des preuves que j’ai entendues, mon opinion provisoire est que, selon la prépondérance des probabilités, il serait prudent pour moi de renvoyer une conclusion abrégée d’un décès accidentel”, a-t-elle déclaré.

“Un accident est considéré comme un événement où il n’y a pas de contrôle humain.”

Elle a poursuivi: “Compte tenu des preuves que nous avons entendues, selon la prépondérance des probabilités, qui est plus probable ou non, il convient que je rende une conclusion d’accident.”

Avant de clore l’enquête, elle a présenté ses condoléances à la famille, qui n’était pas présente à l’audience.