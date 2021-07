Un bébé de quatre semaines blessé après l’effondrement du PLAFOND à Asda alors que maman avec un landau était «juste en dessous»

Un bébé de QUATRE semaines a été blessé après qu’un plafond s’est effondré dans une branche d’Asda – alors qu’une maman avec un landau se tenait juste en dessous.

Le tot a été transporté d’urgence à l’hôpital hier après l’horrible incident dans un supermarché d’Ashton-under-Lyne, dans le Grand Manchester.

Un bébé de quatre semaines a été transporté d’urgence à l’hôpital après qu’une section de plafond s’est effondrée dans une branche d’Asda hier Crédit : MEN Media

Des témoins disent que le petit a été blessé après la chute de panneaux, rapporte le Manchester Evening News.

Les acheteurs se sont précipités pour aider après avoir entendu les cris de la mère.

Les clients ont été évacués de l’hypermarché de la rue Cavendish à la suite de l’incident vers 16 h 45 hier.

Des photos prises à l’intérieur de la boutique montrent qu’une partie du plafond a été endommagée près des caisses en libre-service. Il y avait aussi des débris éparpillés sur le sol.

Une femme de 34 ans, qui faisait ses courses à l’intérieur du magasin au moment de l’incident, a qualifié les scènes de « déchirantes ».

Elle a déclaré: «Les panneaux en aluminium ont atterri sur le bébé dans le siège du chariot. Le petit garçon avait environ quatre semaines.

« Le personnel d’Asda a mis une compresse froide sur sa tête et préparait une bouteille.

« Ils ont emmené le bébé à l’hôpital.

LES CRIS DE MAMAN ÉTAIT « CHRÉTANT »

« J’ai conseillé de ne pas le nourrir ou de garder la compresse plus de deux à cinq minutes à la fois.

« Les cris de cette femme étaient déchirants. »

Paul Bowers, qui était également dans le magasin au moment où le plafond s’est effondré, a déclaré: « Je me promenais et je suis descendu dans l’une des allées et j’ai entendu ce big bang.

« Ils appelaient tout le monde à passer à la caisse, alors je suis allé voir si quelqu’un était blessé.

« Quelqu’un m’a dit qu’une femme avec un landau était juste en dessous et a réussi à s’enfuir à la dernière seconde.

« J’ai pensé que quelque chose se déclenchait quand je l’ai entendu pour la première fois.

« Ensuite, il y avait plein de poussière partout. Ils ont dit à tout le monde d’arrêter de faire ses courses et de quitter le bâtiment.

Un porte-parole d’Asda a ajouté : « Nous sommes au courant d’un incident dans notre magasin d’Ashton et nous enquêtons actuellement sur ce qui aurait pu se passer. »

Asda dit qu’ils enquêtent sur l’incident, qui s’est produit à 16h45 Crédit : MEN Media