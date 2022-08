Un bébé dauphin blessé sauvé après avoir été retrouvé noyé dans une piscine rocheuse | Nouvelles du monde

Un bébé dauphin blessé retrouvé noyé dans un bassin rocheux au large de la côte est de la Thaïlande commence à aller mieux, ont déclaré des volontaires qui s’occupent de lui.

Le jeune dauphin d’Irrawaddy a été nommé Paradon, ce qui se traduit approximativement par “fardeau fraternel”.

Les dauphins de l’Irrawaddy sont gris foncé avec un bec court caractéristique et un front bombé.

Image:

Paradon est encore faible et dans un état critique



Les dauphins se trouvent dans les eaux côtières peu profondes de l’Asie du Sud et du Sud-Est et dans trois rivières au Myanmar, au Cambodge et en Indonésie.

Ils sont menacés par la perte d’habitat, la pollution et la pêche illégale, et sont considérés comme une espèce vulnérable.

Paradon nécessite des soins 24 heures sur 24 et est traité par une douzaine de vétérinaires et de bénévoles au Centre de recherche et de développement sur les ressources marines et côtières de Rayong, Thaïlande.

Un vétérinaire qui s’occupe de lui a déclaré: “Normalement, les dauphins retrouvés échoués sur le rivage sont généralement dans un état aussi terrible. Les chances que ces dauphins survivent sont normalement très, très minces. Mais nous lui avons fait de notre mieux ce jour-là. .”

Les pêcheurs ont trouvé le bébé dauphin échoué sur le rivage le 23 juillet. Il souffrait d’une infection et était si faible qu’il ne savait pas nager.

Il a été placé dans une piscine remplie d’eau de mer et a reçu des soins médicaux, des volontaires se relayant pour le maintenir dans l’eau afin qu’il ne se noie pas.

Un bénévole du centre a déclaré: “Il ne mange pas assez mais veut juste jouer. Je crains qu’il ne reçoive pas suffisamment de nourriture. Lorsque vous investissez votre temps, votre attention physique, mentale et votre argent pour venir ici pour être le bénévole , bien sûr, vous souhaitez qu’il devienne fort et survive.”

Paradon peut maintenant nager mais reste faible et est toujours dans un état critique.

Il ne boit pas assez de lait même si l’équipe essaie de le nourrir toutes les 20 minutes.

Les bénévoles disent qu’il est difficile de ne pas s’attacher au petit veau, avec son visage de bébé rond et sa bouche incurvée.

Image:

Le bébé dauphin ne boit pas assez de lait



Sumana Kajonwattanakul, directrice du centre, dit que le bébé aura besoin de soins à long terme.

Cela pourrait prendre jusqu’à un an pour le sevrer du lait et lui apprendre à chasser pour sa propre nourriture.

Elle a déclaré : “Si nous le relâchons une fois qu’il ira mieux, le problème est qu’il ne pourra pas avoir de lait. Nous devrons prendre soin de lui jusqu’à ce qu’il ait ses dents, puis nous devons l’entraîner à manger du poisson, et faire partie d’un pod. Cela prendra un certain temps.”

L’équipe espère que prendre soin de Paradon les aidera à en savoir plus sur le processus de rétablissement de son espèce.

Un volontaire a déclaré : « Si nous pouvons le sauver et qu’il survit, nous en apprendrons beaucoup. Deuxièmement, je pense qu’en le sauvant, en lui donnant une chance de vivre, nous sensibilisons également à la conservation de cet animal tel qu’il est. rares et il n’en reste plus beaucoup.”

Les responsables du centre estiment qu’il ne reste plus qu’environ 400 dauphins de l’Irrawaddy sur la côte est de la Thaïlande.