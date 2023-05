Un bébé britannique de 11 mois décède alors qu’il est en vacances avec ses parents | Nouvelles du Royaume-Uni

Hôpital de Portimao, où l’enfant a été soigné en attendant son transfert vers un établissement plus grand (Photo : Google) Un enfant britannique est décédé dans un hôpital de l’Algarve après être tombé malade alors qu’il était en vacances avec ses parents. Le bébé de 11 mois a perdu son combat pour la vie en attendant d’être transféré d’une unité de soins intensifs de l’hôpital de Portimao à l’hôpital de Faro à 50 minutes de route. Le jeune a été déclaré mort tard vendredi après que son état se soit aggravé. La tragédie a conduit à des demandes d’enquête au Portugal après qu’il est apparu qu’un hélicoptère médicalisé devait être dépêché pour emmener le jeune à Faro car le manque de personnel spécialisé rendait impossible un transfert normal par la route. L’enfant sans nom, qui serait tombé malade d’une bronchite avant que les médecins ne découvrent qu’il souffrait de septicémie, a été gardé à l’hôpital de Portimao après que son état s’est aggravé et est décédé plus tard le même jour. Les rapports initiaux, qui ont ensuite été réfutés par les chefs de la santé, ont affirmé que l’enfant avait perdu son combat pour la vie après avoir attendu d’être transféré pendant six heures en raison d’un manque de personnel spécialisé. Le quotidien portugais respecté Correio da Manha a déclaré que les médecins de l’Algarve avaient initialement demandé un transfert à l’hôpital Santa Cruz de Lisbonne, un hôpital cardiaque de premier plan, avant que la décision d’utiliser une ambulance aérienne pour emmener le bébé à Faro ne soit prise. Le jeune n’a été décrit localement que comme un « enfant étranger », et des sources bien placées ont confirmé aujourd’hui qu’il était britannique et qu’il était en vacances avec sa famille. Un porte-parole de l’Institut national portugais des urgences médicales (INEM), une agence du ministère de la Santé chargée entre autres de fournir des soins d’urgence préhospitaliers sur place et d’aider au transport des victimes vers les hôpitaux appropriés, a déclaré avoir reçu une demande de l’hôpital de Portimao pour transporter un bébé de 11 mois vers une unité pédiatrique de soins intensifs à 14 h 18, heure locale, vendredi. Plus: Espagne

Il a insisté sur le fait que l’enfant était «correctement accompagné» par les équipes pédiatriques de l’hôpital à l’époque. Dans un communiqué, il a ajouté: « Parce que l’hôpital de Faro s’est retrouvé sans pédiatrie et avec l’ambulance de transport inter-hospitalier pédiatrique (TIP) inopérante en raison du manque de médecin hospitalier et TIP Lisbonne engagé dans un autre travail médical d’urgence, l’INEM a initié les procédures nécessaires en vue de l’activation de l’hélicoptère Algarve. « Cela a été fait juste après 15 heures le même jour. » Le porte-parole de l’INEM a déclaré que le bébé souffrait d’une « aggravation de son état clinique qui a empêché le transfert et conduit les équipes médicales à retourner à l’hôpital de Portimao vers 17h45 après avoir entamé les procédures pour le voyage en hélicoptère ». L’agence a ajouté dans son communiqué : « L’INEM regrette profondément l’issue de cette situation et nous adressons nos sincères et sincères condoléances à la famille du bébé ». Un chef syndical avait exigé une enquête sur la mort de l’enfant britannique à l’hôpital avant que l’INEM ne réagisse. Rui Lazaro, responsable du syndicat portugais des techniciens d’urgence préhospitaliers, a déclaré que d’autres solutions auraient pu être activées comme le transfert d’une équipe médicale spécialisée à l’hôpital de Portimao par hélicoptère. Il a insisté : « Ils auraient pu venir de Lisbonne, ou de Coimbra ou même de Porto. « Quelqu’un de l’INEM ou du centre d’orientation des patients d’urgence doit avoir pris la décision de ne pas activer cette option. «Nous ne savons pas pourquoi cela s’est produit et cela doit être correctement étudié. « Les moyens appropriés n’ont pas été mis à disposition en temps opportun. » Les parents de l’enfant ont reçu des soins spécialisés de la part de psychologues formés pour aider les personnes à faire face au deuil. Des rapports locaux ont indiqué que le jeune avait fait un arrêt cardiaque alors qu’il était emmené à l’ambulance aérienne. muscle et le sac de couverture externe du cœur. Elle peut survenir en raison d’une inflammation de la muqueuse entourant le cœur causée par des infections bactériennes. Des sources bien placées ont déclaré que le jeune avait reçu des antibiotiques après avoir reçu un diagnostic de bronchite et qu’il s’améliorait dans son logement de vacances avec sa famille avant de s’aggraver et d’être admis à l’hôpital de Portimao où les médecins ont découvert qu’il souffrait de septicémie. La source a déclaré: « Le principal problème était que l’ambulance qui aurait normalement emmené l’enfant à l’hôpital de Faro était inopérante car il n’y avait pas de médecin d’urgence pédiatrique disponible. » « C’était hors service pendant 24 heures. » Le syndicat qui demande maintenant une enquête sur la tragédie de vendredi s’est plaint de plusieurs cas récents de retards d’ambulance d’urgence au Portugal. L’un impliquait un homme de 74 ans à Tavira près de Faro, qui aurait attendu 52 minutes pour qu’une ambulance soit trouvée pour l’aider après avoir subi un accident vasculaire cérébral présumé. Une autre était une tentative de suicide où le syndicat a déclaré qu’une ambulance n’avait été envoyée sur les lieux qu’une heure et 45 minutes après l’appel initial et que la personne avait été déclarée morte. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source