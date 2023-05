Un bébé bison de Yellowstone mis à mort après qu’un visiteur l’ait ramassé, ce qui a conduit le troupeau à le rejeter

PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE, Wyo (AP) – Les responsables du parc national de Yellowstone ont tué un bison nouveau-né parce que son troupeau ne voulait pas reprendre l’animal après qu’un homme l’ait ramassé.

Le veau a été séparé de sa mère lorsque le troupeau a traversé la rivière Lamar dans le nord-est de Yellowstone samedi. L’homme non identifié a poussé le veau en difficulté hors de la rivière et sur une route, ont déclaré les responsables du parc dans un communiqué mardi.

Les gardes du parc ont tenté à plusieurs reprises de réunir le veau avec le troupeau, mais sans succès. Les visiteurs ont vu le veau marcher vers et suivre des voitures et des personnes, créant un danger, alors le personnel du parc a tué l’animal, selon le communiqué.

C’est le dernier exemple de visiteurs de Yellowstone en difficulté ou blessés après avoir approché un bison. Les responsables du parc ont euthanasié un bison nouveau-né après un incident similaire en 2016, lorsqu’un Canadien et son fils ont mis le veau dans leur VUS, pensant pouvoir le sauver.

L’homme a plaidé coupable. Il a été condamné à une amende de 235 $ et condamné à payer 500 $ au Yellowstone Park Foundation Wildlife Protection Fund.

Les bisons ont encorné plusieurs personnes à Yellowstone ces dernières années, souvent après s’être trop approchés des animaux.

De nombreux animaux plus gros de Yellowstone, y compris les bisons, qui peuvent courir jusqu’à 35 mph (55 kilomètres à l’heure) et peser jusqu’à 2 000 livres (900 kilogrammes), sont faussement dangereux, même lorsqu’ils ne font que paître ou se reposer.

Les règles du parc exigent que les visiteurs se tiennent à au moins 25 mètres (23 mètres) de la faune, y compris les bisons, les wapitis et les cerfs, et à au moins 100 mètres (91 mètres) des ours et des loups.

Les responsables du parc enquêtent sur l’incident du veau de bison. Le suspect était un homme blanc dans la quarantaine ou la cinquantaine qui portait une chemise bleue et un pantalon noir, selon le communiqué.

The Associated Press