Un bébé baleine blessé repéré dans la Tamise à Londres quelques heures après en avoir été «  sauvé  »

Le bébé baleine Minke de près de 13 pieds de long, qui a été sauvé après des heures d’opérations dans la Tamise à Londres, a nagé alors que les autorités tentaient de le déplacer vers un endroit plus sûr. Dans l’une des séquences vidéo de la baleine après le sauvetage, le Minke a été vu en train de se débattre dans les eaux alors que les équipes de sauvetage tentaient de le déplacer vers un canot pneumatique construit à cet effet. Les autorités ont informé que la baleine a nagé tout en étant déplacée vers les eaux profondes. La jeune baleine sauvée montrait toujours un comportement inquiétant et avait encore beaucoup de blessures.

Auparavant, la baleine s’était coincée sur la serrure des rouleaux de bateau, un appareil utilisé pour lever et abaisser les bateaux. L’écluse se trouvait dans la région londonienne de Richmond, à environ 13 kilomètres au sud-ouest de Westminster. Cette écluse appartenait et était gérée par l’Autorité du port de Londres.

Selon un rapport dans Dailymail.co.uk, la baleine échouée a été repérée pour la première fois vers 19 heures dimanche soir, peu de temps après, une opération de sauvetage conjointe par le London Fire et le British Divers Marine Life Rescue a commencé. Cette opération de sauvetage a été rejointe par l’équipe du Royal National Lifeboat Institute vers 21 heures. L’opération de sauvetage a été filmée.

Les équipes ont libéré la baleine à l’aide d’un ponton gonflable et l’ont remorquée en aval avant qu’elle ne nage librement près de Isle Worth. Une petite foule s’était rassemblée autour du site pendant que cette opération était en cours. La baleine a finalement été libérée vers 1 heure du matin.

Parlant de l’opération de sauvetage, le porte-parole de l’autorité du port de Londres a informé que le petit rorqual a été déplacé vers un endroit plus sûr où les vétérinaires effectuaient les contrôles réguliers. Le petit rorqual est une espèce de baleine que l’on trouve couramment dans l’océan Atlantique Nord.

Les minkes, qui sont les plus petits de la grande famille des baleines, poussent généralement entre 26 et 29 pieds et se trouvent généralement dans les océans Atlantique Nord et Pacifique. Ils nagent souvent en petits groupes d’alimentation et aiment les températures plus fraîches.

Mots clés: sauvetage, baleine, opération de sauvetage des baleines, rivière Thames, Londres, Royaume-Uni, petit rorqual, sauvetage de petit rorqual, vidéo de petit rorqual, océan Atlantique, océan pacifique.

