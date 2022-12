Un bébé atteint d’une maladie rare du foie à Toronto “désespère” d’être transplanté

Un bébé de sept mois a désespérément besoin d’une greffe de foie à Toronto, mais avec ses parents incompatibles et sa famille éloignée au Bangladesh, tout ce qu’elle peut faire est d’attendre que son nom atteigne le haut de la liste des donneurs ou espérer un match vivant.

“Nous sommes sur la liste depuis près de quatre mois maintenant et le médecin a dit que c’était complètement incertain. Ils disent que les bébés sont une priorité mais ils ne nous diront pas combien sont au-dessus de nous ni quelle est notre position. Nous n’avons aucune idée du temps que nous devrons attendre », a déclaré la mère d’Aliza, Preetha Haque, à CTV News Toronto.

Selon Santé Ontario, les temps d’attente sont basés sur une variété de facteurs, y compris le groupe sanguin, la santé du patient et le type d’organe. Leurs données indiquent que 235 personnes de tous âges dans la province attendent une greffe du foie.

L’équipe médicale d’Aliza a suggéré d’essayer de trouver un donneur vivant, une personne en bonne santé qui donne un morceau de son foie à un patient dans le besoin, car cela peut accélérer la recherche. Le Réseau universitaire de santé a réalisé près de 900 de ces greffes depuis 2000.

Mais jusqu’à présent, les donneurs vivants potentiels qui se sont manifestés ne correspondent pas au groupe sanguin O +/- d’Aliza.

« La semaine dernière, nous avons eu des nouvelles de l’hôpital. Il n’y a pas d’autres candidats pour Aliza, donc nous avons été plus contrariés », a déclaré le père d’Aliza, Moniruzzaman Moni.

L’incertitude a rempli le cœur des parents d’Aliza depuis qu’elle avait deux mois. Elle est née avec la jaunisse, une décoloration jaune courante chez les nouveau-nés, mais les résultats des tests sanguins ont prouvé que l’état d’Aliza était loin d’être courant.

“Le médecin nous a rappelés et a dit de visiter mon bureau immédiatement et de vous préparer, vous devrez peut-être aller à l’hôpital”, a déclaré Haque en pleurant, luttant pour faire passer ses mots.

Ils ont appris qu’Aliza souffrait d’atrésie biliaire, une maladie hépatique rare qui bloque les tubes qui transportent la bile du foie à la vésicule biliaire, et qu’elle avait besoin d’une greffe.

Aliza joue avec un jouet dans sa chaise haute. “Nous devons chercher un donneur en dehors de notre famille parce que nous n’avons pas de famille ici et nous ne pouvons pas faire venir un donneur du Bangladesh parce que c’est très cher”, a déclaré Haque après qu’elle et Moni aient appris qu’ils n’étaient pas compatibles.

Après avoir inscrit Aliza sur la liste des donneurs, ils sont rentrés chez eux, mais ils n’ont pas tardé à revenir au Hospital for Sick Children de Toronto. Aliza ne pouvait pas digérer la nourriture, mais quand ils lui ont donné une sonde d’alimentation, son foie devenait trop gros et supprimait son estomac, provoquant des vomissements et une déshydratation.

Depuis, Aliza et Haque vivent à l’hôpital depuis plus de deux mois tandis que Moni s’occupe de leur fille de sept ans à la maison. Après s’être remise d’avoir contracté le VRS, Aliza a atteint un état stable avec l’aide de liquides nutritionnels IV quotidiens.

Aliza au Hospital for Sick Children de Toronto. Mais le temps s’avère critique. Haque a déclaré que les médecins lui avaient dit qu’Aliza avait besoin d’une greffe avant d’atteindre l’âge de deux ans.

“Elle a presque un an maintenant et le médecin dit qu’elle n’a pas de symptômes d’insuffisance hépatique, mais si elle en a, les progrès seront trop rapides pour être contrôlés”, a déclaré Haque.

« Elle est stable maintenant, elle grandit bien, elle a assez de poids et c’est le bon âge pour supporter la greffe. C’est le moment idéal pour elle d’obtenir une greffe. Seulement si nous pouvons gérer [finding] le foie.”