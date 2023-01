Un bébé attaqué par la prétendue «infirmière tueuse» Lucy Letby s’est rétabli après avoir été transféré dans un nouvel hôpital

MANCHESTER, Angleterre – Un bébé qui aurait été attaqué par l’infirmière Lucy Letby a récupéré “à pas de géant” après avoir été transféré dans un nouvel hôpital, a déclaré un jury.

Les procureurs accusent Letby d’avoir tenté à deux reprises de tuer l’enfant, connu sous le nom de Baby H, à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester.

L’homme de 32 ans est jugé au Royaume-Uni pour avoir prétendument assassiné sept bébés et tenté d’en assassiner 10 autres entre juin 2015 et juin 2016.

Un jury du tribunal de la Couronne de Manchester a entendu comment Baby H, qui n’a pas été nommé pour des raisons juridiques, a subi deux effondrements dans l’unité néonatale, un le 26 septembre 2015 et un autre le lendemain.

Elle a d’abord été décrite comme allant “bien” après être née six semaines plus tôt.

Mais la mère de Baby H s’est souvenue qu’elle avait été réveillée au petit matin par des infirmières qui se sont précipitées dans sa chambre à la maternité et lui ont dit de venir immédiatement à l’unité néonatale.

Elle et son mari ont été choqués après que les médecins leur aient dit que leur fille avait été placée sous ventilateur après avoir subi un affaissement pulmonaire.

Donnant des preuves via une déclaration écrite, la mère de Baby H a déclaré: “Ils ont expliqué que leur première priorité était qu’ils devaient s’occuper de H.

“Nous avons accepté cela, mais nous avons dit quel choc c’était d’arriver et de la trouver sous ventilateur.”

Lorsqu’elle est arrivée à l’unité néonatale, la mère a pu voir le personnel réanimer le bébé H, et on lui a dit de “s’asseoir avec elle et de lui tenir la main”.

Son mari a déclaré que sa fille était “d’une couleur très étrange” et “très tachetée”.

Le personnel a réussi à réanimer Baby H mais n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle avait subi un effondrement cardiaque soudain, a-t-on dit au jury, et un consultant a dit à ses parents qu’il “ne pouvait pas garantir” qu’elle passerait la nuit.

Les parents de bébé H sont restés à côté de sa couveuse ce jour-là avant d’aller dormir dans une pièce voisine.

Bien que Baby H se soit stabilisé, ils ont reçu un coup à la porte peu de temps après être allés se coucher. Les membres du personnel leur ont conseillé de retourner à l’unité néonatale.

La mère a déclaré qu’ils avaient “rencontré une scène presque identique” alors que les médecins travaillaient pour sauver leur fille.

Le bébé H a récupéré une deuxième fois et a été transféré dans un autre hôpital, où des tests ont été effectués pour établir la cause des deux effondrements.

À partir de ce moment, le jury a entendu dire qu’elle s’était considérablement améliorée.

Baby H était “plus réactif et a progressé à pas de géant”, a déclaré son père.

Elle était assez bien pour retourner à l’hôpital de la comtesse de Chester deux jours plus tard et a finalement été libérée.

Bébé H, maintenant âgé de 7 ans, n’a connu aucun problème ou problème de santé à long terme, a-t-on dit au jury.

L’avocat de Letby, Benjamin Myers, a déclaré aux jurés que les effondrements inexpliqués de Child H étaient le résultat de “soins sous-optimaux” à l’hôpital et n’avaient “rien à voir” avec l’accusé.

Il est allégué que l’insertion d’un drain thoracique après l’effondrement du poumon de Baby H pourrait avoir contribué à son arrêt cardiaque.

Le pédiatre consultant, le Dr Ravi Jayaram, qui a effectué la procédure, a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait placé le drain au “mauvais endroit” causant un “risque” en interne.

Mais Myers a souligné que Baby H, qui avait eu besoin de trois doses d’adrénaline alors que les médecins se battaient pendant 20 minutes pour la réanimer, avait reçu trois drains thoraciques, ce qui était “très inhabituel” pour un bébé.

Il a ajouté que le drain inséré par le Dr Jayaram avait été placé dans une position “sous-optimale” et aurait dû être inséré dans le cinquième espace intercostal, qui se trouve autour de la zone des aisselles. Le procès se poursuit.