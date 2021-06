Un bébé abattu lors de sa première fête d’anniversaire alors qu’une fusillade d’horreur laisse trois enfants blessés

UN BÉBÉ a été abattu lors de sa première fête d’anniversaire lorsqu’une violente fusillade a fait trois blessés parmi les enfants.

L’horreur s’est déroulée lors des célébrations en plein air marquant le premier anniversaire, ont déclaré des flics de l’ouest de Toronto.

Actualités CCTV

Un bébé d’un an a été abattu à Toronto, Canada[/caption]

Actualités CCTV

Les enfants ont été abattus à la fête[/caption]

Plusieurs suspects sont recherchés après que des coups de feu ont été tirés « sans discernement » lors de la fête à Rexdale samedi soir, rapporte Nouvelles de CTV au Canada.

Les policiers sont arrivés sur les lieux sanglants pour trouver trois enfants, âgés de un, cinq et 11 ans, ainsi qu’un homme de 23 ans, blessé par balle.

La fillette de cinq ans a été retrouvée dans un état critique, a indiqué sa famille.

Un garçon de 11 ans a reçu une balle dans les fesses et le bébé a été écorché par une balle. Les trois jeunes ont été emmenés au Sick Kids Hospital.

Le joueur de 23 ans a reçu une balle dans les jambes.

Ils avaient profité d’une fête dans un complexe de maisons en rangée lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés sur Tandridge Cr, près d’Albion et d’Islington Roads, vers 20 heures, a déclaré le Soleil de Toronto.

Rex

La police a bouclé la rue pour enquêter sur la fusillade choquante[/caption]

Surint. Ron Taverner l’a décrit comme « de toute évidence une scène horrible » lorsque les équipes d’urgence sont arrivées.

Il a déclaré: «De toute évidence, un ensemble d’événements horribles et horribles.

« Je suis policier depuis plusieurs années et c’est l’une des scènes les plus troublantes quand on voit des jeunes comme celui-ci abattus sans discernement.

« C’est dégoutant.

« Nos pensées vont à la communauté. C’est une situation terrible pour quiconque vit dans cette région.

Il a ajouté qu’il était « incroyable que ce genre de chose se produise. C’est inadmissible.

Rex

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré qu’il s’agissait d’un « comportement irresponsable et scandaleux »[/caption]

Rex

Quatre personnes, dont trois enfants, ont été transportées à l’hôpital avec des blessures par balle[/caption]

Taverner a déclaré qu’il était « difficile de croire » qu’une fusillade puisse avoir lieu lors de la fête d’anniversaire d’un bébé.

On pense que la fusillade avait été aveugle.

Il a déclaré : « Il doit y avoir une raison pour laquelle ce parti particulier a été ciblé, mais je ne peux pas répondre pour le moment quant au véritable motif de la fusillade. »

Les enquêteurs examinent les images de vidéosurveillance après que les suspects se soient enfuis des lieux dans un véhicule.

« Il y a des caméras vidéo qui sont placées tout autour et elles fonctionnaient », a-t-il déclaré.

Rex

Les flics recherchent les images de vidéosurveillance pour trouver les suspects[/caption]

Taverner a ajouté : « Il y avait un véhicule qui a été vu quittant la zone.

« Pour le moment, nous ne divulguons pas cette information. Il y a diverses raisons à cela.

« Même la même chose avec les descriptions de suspects. Nous publierons cette information bientôt, mais pour le moment, ce n’est pas le cas.

« En ce qui concerne le motif, je ne peux pas le dire pour le moment.

« Il existe un certain nombre de théories. Un certain nombre de personnes ont leur propre idée des raisons pour lesquelles cela s’est produit.

« Nous essayons juste de surmonter tout cela et je peux vous dire que nous avons les ressources pour résoudre ce crime et que nous le résoudrons. »

L’inspecteur de police de Toronto Kelly Skinner a confirmé hier que les enfants n’étaient pas les cibles de la fusillade.

La police est toujours à la recherche de « plusieurs suspects », mais les enquêteurs n’ont pas encore divulgué d’informations à leur sujet.

Elle n’a pas dit dans quel état se trouvaient les victimes.

Rex

Des coups de feu ont retenti pendant l’événement en plein air[/caption]

Rex

Les hôpitaux ont emmené les jeunes victimes à l’hôpital pour enfants local[/caption]

Mais les ambulanciers ont déclaré plus tôt qu’un enfant avait subi des blessures mettant sa vie en danger, tandis qu’un autre était dans un état grave, le troisième subissant des blessures mineures.

La famille de la fillette de cinq ans a déclaré aux journalistes qu’elle était désormais dans un état stable.

Le bébé est depuis sorti de l’hôpital, et la balle dans les fesses de 11 ans devrait se rétablir complètement, a rapporté CTV News.

Taverner a exhorté les témoins ou toute personne ayant des informations à contacter la force.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’il était important que les hommes armés « doivent être trouvés et traduits en justice ».

« La fusillade qui a eu lieu à Rexdale la nuit dernière est inconcevable et dépasse l’entendement », a-t-il ajouté.





Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré : « C’est un comportement irresponsable et scandaleux. Il n’y a pas d’autre façon de le dire.

« Mon cœur va aux victimes et aux familles des victimes et à toutes les personnes impliquées.

« C’est une expérience traumatisante pour ce quartier, qui est un quartier merveilleux plein de gens merveilleux. »