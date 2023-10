Une belle et sombre vache affectueusement nommée Roméo pourrait être le bovin le plus grand du monde avec une mesure incroyable de 6 pieds 3 pouces.

On pense que l’étonnant bœuf Holstein est plus grand que le détenteur actuel du record, un taureau de 6 pieds 1 pouce nommé Tommy basé dans le Massachusetts.

Roméo a vécu toute sa vie dans une ferme de sauvetage Crédit : Jam Press/Welcome Home Animal Sa

On dit que le grand garçon est un gentil géant Crédit : Facebook/welcomehomeanimalsanctuary

Roméo vit au sanctuaire animalier Welcome Home à Creswell, dans l’Oregon, depuis l’âge de 10 jours.

Des bénévoles l’ont sauvé d’une caisse de veau dans une laiterie et l’ont ramené à leur sanctuaire agricole végétalien.

La fondatrice de Welcome Home, Misty Moore, a déclaré : « Il a été sauvé d’une dame qui se rendait dans une laiterie et elle a vu tous les veaux des cages et a pu obtenir la libération de cinq d’entre eux.

« Une fois qu’elle les a récupérés dans cette laiterie, elle a contacté le sanctuaire et nous avons pu emmener Roméo et Milo. »

Moore a déclaré que le sanctuaire est actuellement en train de faire reconnaître Roméo par Guinness Records du monde comme la vache la plus grande de la planète.

Un porte-parole du sanctuaire a déclaré : « Selon le Guinness Livre de Record du mondela vache vivante la plus grande mesure 6′ 1″ au garrot.

« Roméo mesure 6′ 3 3/8″ au garrot ! Roméo pourrait-il être la plus grande vache vivante ? Peut-être ! »

L’adorable bovin a été filmé errant dans ses fouilles sans se soucier du monde, alors que les humains restaient bouche bée devant sa taille.

Le sanctuaire a déclaré : « Malgré sa taille, Roméo court et joue toujours comme un chiot.

«C’est un gentil géant, sensible, curieux et incroyablement intelligent. Les vaches sont des amies, pas de la nourriture !

Le plus grand taureau actuel du monde mesure 6 pieds de haut et adore les brioches à la cannelle.

Tommy, un Suisse Brun de 13 ans, pure race, vit avec ses propriétaires Fred et Laurie dans une ferme du Massachussets.

L’énorme bœuf a vécu avec Fred Balawender et sa fille Laurie Cuevas depuis qu’il n’a qu’un jour.

Bien qu’il s’agisse d’un gros veau, ils n’auraient jamais imaginé qu’il atteindrait la taille impressionnante de 1,87 m, reconnue par le Guinness World Records comme le plus grand bœuf vivant du monde.

Bien que Tommy ait peut-être décroché le titre de la plus grande vache vivante, il n’est malheureusement pas la plus grosse bête de la race.

Knickers, une Holstein Friesian vivant en Australie, a dû être épargnée car elle était trop énorme pour entrer dans un abattoir.

Mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant un incroyable 1,4 tonne, les taureaux bovins éprouvés géants – qui atteignent généralement environ 5 pieds 10 pouces – n’ont pas tout le plaisir.

Malheureusement, Knickers est décédé en 2020, laissant le nouveau titre de Tommy ouvert à gagner.

Mais l’insigne d’honneur a été contesté au plus fort de la renommée de Knicker en 2018, lorsqu’un agriculteur canadien a affirmé que sa vache était encore plus grande.

Karl Schoenrock a déclaré que son propre bouvillon, Dozer, mesurait 6 pieds 5 pouces.

L’étonnant bovin est devenu viral en ligne Crédit : Jam Press Vid/Bienvenue chez Anima