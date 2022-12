Un beau robot pour servir les clients du Donna Cyber-Cafe de Dubaï en 2023

Un café est apprécié des visiteurs non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le personnel qui vous met à l’aise pendant que vous prenez un repas parfait. Alors, que diriez-vous d’un barista créé par l’homme, au lieu d’un homme, qui vous servirait du café, des boissons et toute la nourriture ? Intéressant, n’est-ce pas ? Cela va bientôt devenir réalité car le Donna Cyber-Cafe de Dubaï est sur le point d’ouvrir en 2023 et aura le premier robot supermodèle à s’occuper des clients. On pense que c’est le premier café au monde qui fonctionnerait sans l’aide d’êtres humains.

Le premier café-robot top modèle au monde disposera de machines à crème glacée en libre-service et de café servi par un magnifique robot. Donna Cyber-Cafe aura un robot réaliste inspiré du modèle d’Europe de l’Est, Diana Gabdullina. Il pourra bavarder et prendre des selfies avec les clients. Le robot mannequin est connu pour être capable de mener des conversations et même de dicter des histoires. Il est également formé pour marcher de manière réaliste comme un être humain réel. Le robot peut également détecter et comprendre les émotions des gens et se livrer à de vraies conversations avec eux.

Les composants du café sont venus de Russie, ses créateurs décrivant le robot comme « facile à vivre, féminin », ce qui peut être « un peu ironique » tout en étant également caissière et employée responsable du café. Connu sous le nom de Robo-C2 fabriqué par RDI Robotics, le robot «modèle» possède la capacité d’accueillir les clients et même de s’en souvenir tout en stockant et en lisant des informations relatives au café et à l’entreprise dans son ensemble.

Les développeurs affirment que les robots humanoïdes aident les entreprises à donner un avantage concurrentiel et les aident à attirer de nouveaux clients tout en maintenant la fidélité et la satisfaction de la clientèle. Donna Cyber-Cafe sera un café ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui disposera d’un distributeur de boissons gazeuses ainsi que d’une machine à crème glacée à service doux. Les clients devront payer à une borne libre-service. Ce sera un spectacle formidable de visiter un café exploité uniquement par un robot ressemblant à un humain. Pendant ce temps, le lieu du Donna Cyber-Cafe n’a pas encore été révélé.

