Un beau-père maléfique a battu à mort un garçon de cinq ans avec une violence si féroce qu’il ressemblait à une victime d’un accident de voiture, selon une enquête.

Quelques jours plus tard, James Roberts a plaisanté avec la mère du garçon: « Nous devrions tuer un enfant plus souvent » alors qu’ils faisaient des cadeaux et de l’argent aux bienfaiteurs.

Roberts a battu Leon Jayet-Cole et d’autres enfants dans la maison jusqu’à quatre fois par semaine après avoir emménagé avec leur mère Emma, ​​a appris un coroner.

Leur père naturel Michael Cole a soupçonné des abus et a mis en garde les services sociaux.

Mais le verdict accablant d’un coroner aujourd’hui a révélé que les travailleurs sociaux, la police et les responsables de la santé n’avaient pas réussi à l’arrêter.

Il est intervenu au terme d’une longue enquête qui a débuté en 2018 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Le petit Léon, qui était autiste, est décédé à l’hôpital en mai 2015.

Un jour plus tôt, Roberts a appelé une ambulance en affirmant qu’il l’avait trouvé pâle et ne respirant pas.

Il a dit à la police qu’il avait entendu une détonation pendant qu’il était au téléphone avec la mère de Leon et qu’il était allé le voir quelques minutes plus tard.

Mais une autopsie a révélé 44 blessures, dont un grave traumatisme crânien contondant, une mâchoire cassée, des saignements de la colonne vertébrale et un pied cassé.

Les médecins ont déclaré à l’enquête que ses blessures à la tête étaient plus généralement observées chez des victimes d’accidents de voiture ou des personnes qui tombaient d’une hauteur supérieure à 20 mètres (66 pieds).

La police a trouvé un nouveau trou dans la plaque de plâtre dans le hall, qui a probablement été fait par la tête de Léon.

Roberts l’a expliqué avec une histoire improbable sur « les fesses d’un chien » dans son entretien avec la police et a également menti sur la cause de sa propre blessure à la main.

Les détectives l’ont soupçonné de meurtre et ont placé un appareil d’enregistrement dans la maison, selon l’enquête.

Le 1er juin, quatre jours après la mort de Leon, Roberts et Emma ont été entendus parler des cadeaux et de l’argent qu’ils avaient reçus.

Roberts a dit que les « nouvelles choses » étaient incroyables et a ajouté: « Nous devrions tuer un enfant plus souvent. »

Il a également été enregistré disant que lui et Emma devraient «faire quelque chose de cool pour les enfants», comme aller aux Fidji.

Roberts était probablement drogué lorsqu’il a fait son admission «en plaisantant», a déclaré le sergent-détective Chris Power.

COUVRIR

Les enquêteurs pensent que Roberts a battu les enfants pendant trois ans dans un environnement familial chaotique dans lequel lui et sa femme consommaient régulièrement de la drogue.

Des traces d’héroïne et de méthamphétamine ont été trouvées dans les cheveux de Leon – indiquant qu’il avait ingéré la drogue au cours de ses derniers mois.

Roberts a été accusé de meurtre mais a échappé à la justice lorsqu’il est mort en prison en juin 2016 en attendant son procès.

La mère de Leon, Emma Jayet, a été accusée d’avoir menti à la police et aux travailleurs sociaux lorsqu’elle a témoigné à l’enquête en 2019.

Elle a dit qu’elle n’avait jamais vu Roberts frapper ses enfants au cours des trois années où ils vivaient ensemble et qu’elle l’aurait quitté si elle soupçonnait qu’il pourrait leur faire du mal.

Mais le coroner a appris que des travailleurs sociaux l’avaient forcée à deux reprises à emmener un enfant à l’hôpital avec des ecchymoses «horribles» après avoir refusé de demander de l’aide médicale.

Quelques jours à peine avant la blessure mortelle à la tête de Leon, il a subi une fracture du pied causée par un piétinement.

Emma a affirmé qu’elle n’avait remarqué aucun gonflement et qu’il avait l’air normal.

Dans des preuves antérieures, le père de Leon, Michael Cole, a déclaré qu’il avait averti à plusieurs reprises les travailleurs sociaux que les enfants étaient en danger.

Il a dit que les enfants semblaient effrayés par leur beau-père et étaient « complètement misérables ».

Après avoir déposé une plainte auprès des services sociaux, Roberts lui a envoyé un texto menaçant de le tuer lui et son partenaire et de violer son fils autiste.

Dans un verdict accablant, la coroner Brigitte Windley a déclaré que la police, les médecins et le personnel de protection de l’enfance n’avaient pas protégé Leon et ses frères et sœurs.

Elle a dit qu’ils ne partageaient pas d’informations ou ne reliaient pas les preuves croissantes d’abus, malgré les «énormes ressources» consacrées à la famille.

Elle a déclaré: «Le risque de violence dans cette affaire n’a pas été détecté jusqu’à ce que Leon soit tué».

Le coroner a également critiqué la mère de Leon, jugeant qu’elle avait probablement fait de fausses déclarations aux autorités.

Elle a dit: « Il est difficile d’échapper à la conclusion qu’Emma savait ou soupçonnait que James avait fait du mal aux garçons, et que de temps en temps elle le couvrait. »

Et des travailleurs sociaux crédules ont avalé les mensonges «alors qu’une analyse objective aurait indiqué que la prudence et le scepticisme étaient de mise».

Après le verdict d’aujourd’hui, Michael a déclaré qu’il avait été blessé, le conseil de santé de Christchurch semblait «se passer la balle», et il n’avait aucune conviction que le ministère des Enfants apporterait des améliorations.

«Essayez de vous y mettre», il a dit à Stuff.co.nz.

«C’était un cauchemar de savoir que les enfants étaient en danger et simplement ignorés.

« Ils ont aidé à le mettre dans la tombe. »