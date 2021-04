Share on Twitter

Un beau-père SICK a été emprisonné après avoir envoyé des messages ignobles concernant un certain nombre d’actes sexuels à sa fille de 13 ans.

Selon les remarques relatives à la condamnation, l’homme non identifié d’Australie-Méridionale a envoyé un texto au jeune adolescent et lui a proposé de «berner» et «d’essayer la première et la deuxième base».

La victime était la fille de son partenaire, dont il a la garde avec la sienne avec trois autres jeunes enfants.

Selon le rapport, l’homme dans la trentaine aurait fait son premier geste pour toiletter la fille en novembre 2018 alors qu’ils étaient seuls à la maison.

Il a remarqué qu’elle envoyait beaucoup de textos à son petit ami et lui a posé un certain nombre de questions, notamment si elle regardait du porno ou si elle était allée à la première et à la deuxième base.

Lorsque l’adolescente a dit qu’elle ne savait pas ce que c’était, il a ensuite proposé de lui montrer, ce qui, selon lui, était «comme faire des bêtises».

Le juge Simon Stretton a déclaré que la victime avait d’abord été secouée par les actes de l’homme, mais elle a conclu qu’il «était stupide» parce qu’il avait bu.

Cependant, le coupable a ensuite fait une deuxième tentative à peine deux semaines plus tard, envoyant un message à la victime en attendant un rendez-vous médical où il a félicité le regard de l’adolescent et s’est excusé pour sa rencontre passée.

Le tribunal a appris que lorsque l’adolescente avait prétendument affirmé ne pas être dérangée, le pédophile a alors demandé à la jeune fille de promettre de ne montrer le texte à personne et a de nouveau fait une offre sexuelle.

Il a été reconnu coupable au procès le 10 avril de deux chefs d’accusation de communication aggravée, avec l’intention de rendre un enfant vulnérable à une activité sexuelle.

Il avait auparavant plaidé non coupable des accusations.

Lors de sa condamnation vendredi, le juge a fait remarquer que les SMS avaient «toute la saveur d’un processus intelligent et manipulateur» pour préparer la fille à une activité sexuelle.

Il a déclaré: «Votre conduite était une trahison épouvantable de la confiance que vous accordaient la mère et la victime.»

Il a également ajouté que l’accusé avait tenté de «manipuler» son partenaire en lui faisant croire que ses actes étaient innocents, endommageant par conséquent la relation entre la victime et sa mère.

Il a ajouté: «Le fait est que votre offense, convaincre la mère de votre innocence et l’amener à vous ranger du côté de sa propre fille, est le catalyseur de la destruction de leur relation et de son éloignement de (ses) frères et sœurs .





«Cela a affecté sa capacité à faire confiance aux gens et elle souffrait de dépression et d’anxiété.»

L’homme a maintenant été condamné à deux ans et cinq mois de prison, avec une période de non-libération conditionnelle d’un an et 11 mois.

