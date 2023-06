Un beau centre aquatique – Shaw Local

Mon mari et moi sommes récemment allés à Cary pour voir leur nouveau centre aquatique. Ouah. C’est magnifique et il y avait tellement de monde avec des gens de tous âges. Il a même une extrémité profonde avec deux plongeoirs à différentes hauteurs. Cette piscine offrirait aux enfants la possibilité d’apprendre à nager sous l’eau, à nager sur place et à plonger du côté de la piscine. Crystal Lake doit avoir son propre centre aquatique.

Nos voisins Cary, Woodstock et Huntley offrent tous des endroits merveilleux où les enfants peuvent se divertir en été et où les gens apprennent à nager. Je souhaite vraiment que notre district de parc s’intensifie et mène ce projet à bien.

Claudia Agnès

Lac de cristal