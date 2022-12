Un batteur montre la voie vers “l’univers musical le plus libre”

BUENOS AIRES – Lors d’un récent concert, la foule a explosé en cris ravis lorsque le leader du groupe est monté sur scène et a commencé à donner un rythme de batterie, lançant son groupe dans un voyage improvisé à travers les genres musicaux qui a culminé une heure plus tard par une ovation debout.

Au cours d’une carrière de 30 ans, Miguel Tomasín a sorti plus de 100 albums, a contribué à faire de son groupe argentin l’un des groupes underground les plus influents d’Amérique du Sud et a aidé des centaines de personnes handicapées à exprimer leur voix à travers la musique.

M. Tomasín y est parvenu en partie grâce à une vision artistique particulière qui vient, selon sa famille, ses collègues musiciens et amis, d’être né avec le syndrome de Down. Son histoire, disent-ils, montre comment l’art peut aider quelqu’un à surmonter les barrières sociales, et ce qui peut arriver avec un effort pour élever les talents d’une personne, plutôt que de se concentrer sur ses limites.

“Nous faisons de la musique pour que les gens l’apprécient”, a déclaré M. Tomasín dans une interview à son domicile dans la ville argentine balayée par les vents de Rio Gallegos, près de la pointe sud du pays. La musique est “la meilleure, magique”, a-t-il ajouté.