Un “ bâtiment mutant ” à Milan permet d’économiser de l’énergie et de plaire aux habitants

La conception a également eu un effet sur la consommation d’énergie individuelle. «En hiver, nous utilisons moins de chauffage grâce à cet effet de serre et en été, nous utilisons moins de climatisation car l’air est plus frais», explique Pizzi.

“Avoir ces plantes directement sur la terrasse, de vrais arbres, a certainement eu un impact positif sur ma vie. Cela fait baisser (la) température en été et on a l’impression que ces plantes ont généré un microclimat, c’est très agréable.”

En vedette dans un épisode de «l’énergie durable» de CNBC plus tôt cette année, les extérieurs des bâtiments – qui sont situés dans le quartier de Porta Nuova à Milan – sont couverts de plantes et d’arbres.

Son influence sur l’architecture est également apparente, avec un certain nombre de développements intéressants intégrant désormais des plantes et des arbres dans leur conception.

Des peintures et de la littérature à la musique et au cinéma, le monde naturel est une inspiration pour beaucoup.

Michael Green, de Michael Green Architecture (MGA), basé à Vancouver, est un autre architecte présenté dans «Sustainable Energy» cette année. La pratique a mis l’accent sur l’intégration du bois dans ses conceptions.

Prenez le bâtiment T3 Minneapolis au Minnesota. Achevée en 2016, cette structure utilise plus de 1100 panneaux de bois lamellé-clou, ou NLT. Selon MGA, la plupart du NLT utilisé dans le bâtiment est «fait de bois d’arbres tués par le dendroctone du pin ponderosa».

Dans une interview avec CNBC diffusée en mai, MGA’s Green a cherché à mettre en évidence les avantages environnementaux potentiels de l’utilisation du bois dans le processus de construction.

«La foresterie est un animal compliqué et (dans) différentes parties du monde, dans certains endroits, elle n’est pas durable, nous ne replantons pas à un rythme rapide», a-t-il déclaré.

“Mais quand nous y parvenons – c’est-à-dire que nous replantons – nous pouvons créer une harmonie où nous cultivons plus d’arbres, les jeunes arbres séquestrent le carbone plus rapidement que les vieux arbres, et nous pouvons en fait créer un cycle de plantation d’arbres et d’utilisation du bois qui capte en fait plus de carbone que si nous quittions la forêt comme forêt indigène. “