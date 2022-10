Un bâtiment municipal de Donetsk touché par un bombardement, selon un responsable de la ville soutenue par la Russie

Des bombardements par les forces ukrainiennes ont endommagé le bâtiment administratif de la ville de Donetsk, la capitale de la région de Donetsk, a annoncé dimanche l’administration de la ville soutenue par la Russie.

L’entrée principale du bâtiment a été touchée et plusieurs voitures à proximité endommagées.

“C’était un coup direct, le bâtiment est gravement endommagé. C’est un miracle que personne n’ait été tué, c’est le principal”, a déclaré le chef de l’administration de Donetsk soutenue par la Russie, Alexeï Kulemzine.

“Le travail administratif n’a pas été arrêté ou paralysé. Tous les services de la ville travaillent en étroite collaboration. Toutes les activités pour assurer la vie de nos citoyens dans la ville se poursuivent.”

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de l’Ukraine à l’attaque. La ville de Donetsk est contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par la Russie depuis 2014.

Des débris sont éparpillés sur des rangées de sièges à l’intérieur du bâtiment administratif de Donetsk dimanche après les récents bombardements. (Alexander Ermochenko/Reuters)

La Russie a décidé en septembre d’annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, dans le cadre de la plus grande tentative d’expansion du territoire russe depuis au moins un demi-siècle.

Moscou a déclaré les annexions après avoir organisé ce qu’elle a appelé des référendums dans les zones occupées de l’Ukraine. Les gouvernements occidentaux et Kyiv ont déclaré que les votes violaient le droit international et étaient coercitifs et non représentatifs.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses forces avaient repoussé les efforts des troupes ukrainiennes pour avancer dans les régions de Donetsk, Kherson et Mykolaïv, infligeant ce qu’il a décrit comme des pertes importantes.

La Russie a également déclaré qu’elle poursuivait ses frappes aériennes sur des cibles militaires et énergétiques en Ukraine, en utilisant des armes à guidage de précision à longue portée.

Dans les 24 heures précédant dimanche matin, les forces russes ont ciblé plus de 30 villes et villages à travers l’Ukraine, lançant cinq missiles, 23 frappes aériennes et jusqu’à 60 attaques à la roquette, a annoncé dimanche l’état-major des forces armées ukrainiennes. En réponse, les forces aériennes ukrainiennes ont effectué 32 frappes, touchant 24 cibles russes.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

“Ce n’est pas la guerre, c’est un crime de guerre”

Dans la ville de Mykolaïv, les habitants ont fait la queue dimanche – comme ils le font depuis des mois – pour remplir des bouteilles d’eau à un point de distribution après que les approvisionnements ont été interrompus par les combats au début de la guerre.

“Nous n’avons pas eu [running drinking] l’eau pendant environ six mois. Nous avons de l’eau technique du sud de la rivière Buh, mais ce n’est que de l’eau technique que vous ne pouvez pas boire”, a déclaré Volodymr Chernyshov, un retraité de 69 ans.

Dimanche, des personnes remplissent des bouteilles d’eau potable dans un point de distribution de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine. L’une des femmes en ligne a déclaré qu’un pipeline qui amenait l’eau d’un village près de Kherson avait explosé il y a six mois. (Reuters)

Inna Hlushchenko, 39 ans, qui travaille dans une usine locale, a déclaré qu’une conduite d’eau alimentant Mykolaïv en eau potable, depuis le village de Kyselivka près de Kherson, a explosé fin mars ou début avril, et que la ville n’a pas été détruite. pu rétablir la ligne en raison des combats dans la région.

“Ce n’est pas la guerre, c’est un crime de guerre. La guerre, c’est quand les soldats se battent les uns contre les autres, mais quand des civils sont combattus, c’est un crime de guerre”, a déclaré Vadym Antonyuk, un directeur des ventes de 51 ans, alors qu’il se levait. en ligne.

REGARDER | Les habitants de Mykolaïv sur le fil du rasoir face à l’invasion russe: Les habitants de Mykolaïv sur le fil du rasoir face à l’invasion russe Au cours des trois derniers mois, la ville de Mykolaïv a constitué une barrière entre les troupes russes à l’est de l’Ukraine et des villes comme Odessa à l’ouest. Les résidents sont patients, vivent sur le fil du rasoir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que ses forces tenaient toujours la ville stratégique orientale de Bakhmut malgré les attaques russes répétées, tandis que la situation dans la grande région du Donbass restait très difficile.

Les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de s’emparer de Bakhmut, qui se trouve sur une route principale menant aux villes de Sloviansk et de Kramatorsk. Les deux sont situés dans la région de Donetsk.

Bien que les troupes ukrainiennes aient repris des milliers de kilomètres carrés de terres lors de récentes offensives dans l’est et le sud, les responsables affirment que les progrès devraient ralentir une fois que les forces de Kyiv rencontreront une résistance plus déterminée.

La Biélorussie accueillera des milliers de soldats

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié solide du président russe Vladimir Poutine, a déclaré la semaine dernière que ses troupes se déploieraient avec les forces russes près de la frontière ukrainienne, citant ce qu’il a qualifié de menaces de l’Ukraine et de l’Occident.

Le ministère biélorusse de la Défense à Minsk a déclaré dimanche qu’un peu moins de 9 000 soldats russes seraient stationnés en Biélorussie dans le cadre d’un “groupement régional” de forces pour protéger ses frontières.

Zelenskyy a déclaré que près de 65 000 Russes ont été tués jusqu’à présent depuis l’invasion du 24 février, un chiffre bien supérieur à l’estimation officielle de Moscou du 21 septembre de 5 937 morts. En août, le Pentagone américain a déclaré que la Russie avait subi entre 70 000 et 80 000 victimes, tuées ou blessées.

Le chef de cabinet de Zelenskyy, Andriy Yermak, a déclaré dimanche sur l’application de messagerie Telegram que l’Ukraine l’emporterait dans la guerre en raison de l’aide militaire continue qu’elle reçoit de l’Occident et de l’impact cumulé des sanctions occidentales sur l’économie russe.

“L’offensive de l’Ukraine est stratégique et la défaite de la Russie est inévitable”, a déclaré Yermak.