JOHANNESBOURG — L’une des rares choses qui a survécu à l’incendie et à la fumée qui ont causé au moins 76 morts horribles dans un immeuble délabré de Johannesburg est une plaque circulaire accrochée à l’extérieur en briques brunes. Il comporte une inscription de cinq phrases retraçant l’histoire du bâtiment.

Le 80 Albert Street – théâtre de l’une des pires tragédies du centre-ville d’Afrique du Sud – était un bureau central de laissez-passer à l’époque de l’apartheid et de la ségrégation raciale, un point de contrôle pour faire respecter une loi méprisée qui contrôlait les déplacements des Noirs presque partout dans le pays. pays.

Sans laissez-passer du gouvernement de l’apartheid pour y travailler, les gens se voyaient « refuser une place » à Johannesburg, indique l’inscription.

Ce qu’il ne dit pas, c’est que le bâtiment a encore vu des gens exclus jusqu’à jeudi dernier, près de 30 ans après la fin de l’apartheid, lorsqu’un incendie l’a ravagé et a tué des dizaines de Sud-Africains et de migrants étrangers pauvres accrochés en marge de la société. une ville qui prétend être la plus riche d’Afrique.

Les quelque 200 familles qui y vivaient cherchaient désespérément un logement et ont trouvé un immeuble de cinq étages qui avait été laissé à l’abandon et abandonné par les autorités. Ils payaient un loyer à des « propriétaires » non officiels qui avaient illégalement repris le bâtiment.

C’est ce qu’on appelle à Johannesburg un « bâtiment détourné ». Il y en a des centaines dans le centre-ville en ruine.

PHOTOS : un bâtiment marqué par le feu et la mort montre la décadence de la « cité d’or » d’Afrique du Sud

Ils en sont venus à incarner le déclin de la ville la plus importante d’Afrique du Sud et, au-delà de cela, ce que beaucoup considèrent comme l’échec plus large d’un gouvernement post-apartheid à offrir une vie digne à une grande partie de la majorité noire pauvre.

Ce qui a semblé irriter les Sud-Africains à la suite de l’incendie nocturne qui a tué des familles entières, c’est l’aveu des autorités municipales selon lesquelles il s’agissait d’un bâtiment appartenant à la ville. Pourtant, ils n’en avaient pas assumé la responsabilité ni celle de ses habitants, qui vivaient dans des cabanes entassées dans tous les coins, même dans le parking.

« Cela a pris du temps et cela continuera jusqu’à ce que la ville se réveille. C’est dévastateur », a déclaré Angela Rivers, directrice générale de la Johannesburg Property Owners and Managers Association. Rivers a déclaré que de nombreux départements gouvernementaux étaient conscients des conditions épouvantables dans lesquelles se trouvent les bâtiments détournés dans le centre-ville, mais « ils ne prennent pas cela au sérieux ».

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est rendu sur les lieux de l’incendie, s’est placé parmi les pauvres du centre-ville de Johannesburg et a tenté de les rassurer.

« Nous sommes un gouvernement attentionné », a déclaré Ramaphosa. « Cela n’est peut-être pas suffisant, mais la détermination à prendre soin du peuple sud-africain est une priorité. »

Les promesses s’amenuisent de la part du gouvernement du parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui a sorti l’Afrique du Sud de l’apartheid et est au pouvoir depuis les premières élections démocratiques de 1994.

Johannesburg est le point central des échecs perçus. Les infrastructures de la ville sont en grande difficulté presque partout, à cause des conduites d’eau éclatées, des routes fissurées, des dysfonctionnements de l’approvisionnement en électricité et des déchets qui s’entassent aux coins des rues.

Fondée sur un immense récif d’or il y a un peu plus de 100 ans, Johannesburg a toujours été une destination pour les Sud-Africains noirs, initialement des hommes qui quittaient leurs femmes et leurs enfants pour monter à bord des trains à vapeur vers la ville pour travailler dans les mines d’or, un voyage du grand jazzman Hugh Masekela a chanté dans « Stimela ». C’est l’une des chansons les plus vivantes d’Afrique du Sud.

La ville a connu une urbanisation rapide et récente après l’apartheid et le démantèlement de ses lois sur les laissez-passer, passant d’une population de 1,8 million d’habitants en 1990 à environ 6 millions aujourd’hui. Les gens continuent de venir dans la « ville d’or ».

Ce qu’ils découvrent maintenant, c’est le taux de chômage de 36 % dans la province environnante du Gauteng – encore plus élevé que le chiffre national de 33 % en Afrique du Sud, lui-même le pire au monde. Environ 1,2 million d’habitants de la province n’ont pas de logement, ont indiqué des responsables, la crise se déroulant en grande partie à Johannesburg.

« Le sentiment général est que les choses ont empiré avec le temps », a déclaré Lebogang Lechuba du South African Cities Network, qui analyse le développement urbain. « (Mais) il y a plus de gens qui viennent en ville. Cela ne change pas.

Les signes avant-coureurs de Johannesburg ont commencé à la fin des années 1990, lorsque les grandes entreprises ont quitté le centre-ville pour le nouveau quartier financier de Sandton, à environ 16 kilomètres au nord. Johannesburg compte toujours plus de millionnaires que n’importe quelle autre ville du continent, selon le rapport des villes les plus riches du monde de cette année. Mais le gouffre entre les gratte-ciel argentés de Sandton et le vieux cœur de Johannesburg souligne pourquoi l’Afrique du Sud est l’un des pays les plus inégalitaires au monde.

À mesure que l’argent s’écoulait, la dégradation du centre de Johannesburg a d’abord été lente, a déclaré Volker von Widdern, analyste des risques pour les entreprises, jusqu’à ce qu’elle atteigne un point critique.

« Un domino tombe, peut-être. Nous ne comprenons pas pleinement quel pourrait être l’effet total de la chute de 20 dominos », a déclaré von Widdern au site d’informations financières Moneyweb. « Cela a un impact cumulatif et ensuite, malheureusement, un impact catastrophique. »

Les électeurs de Johannesburg se sont récemment détournés de l’ANC au pouvoir, mais cela n’a rien fait pour améliorer les perspectives de la ville et a seulement conduit à une série de coalitions politiques qui ont échoué. La ville a eu six maires en moins de deux ans.

La défaillance des infrastructures de base constitue également une menace bien plus grande pour les fondations sociales d’un pays, a déclaré le professeur Yunus Ballim de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg. Ballim, un expert en génie civil, est apparu à la télévision nationale le mois dernier à la suite d’une explosion de gaz souterraine à Johannesburg, à environ un mile d’Albert Street, imputée à des canalisations mal entretenues.

Mais ce dont il a commencé à parler, c’est que chaque échec à fournir une maison, de l’eau courante et de l’électricité aux Sud-Africains a érodé leur confiance dans leur démocratie post-apartheid, qui a garanti la liberté à chaque citoyen et n’a plus adopté de lois, mais a » Nous n’avons pas encore fourni de logements ni d’emplois à des millions de personnes.

Ballim a posé la question de savoir pourquoi des manifestants pauvres et frustrés brûlent parfois des cliniques ou des écoles.

« Peut-être… qu’ils ont perdu confiance dans la capacité de la clinique à faire ce pour quoi elle est censée faire », a-t-il déclaré.

Rivers, dont l’association travaille avec des bâtiments abandonnés à Johannesburg, a déclaré que l’une des situations les plus désespérées qu’elle a rencontrées était celle d’une femme enceinte qui accouche seule dans le sous-sol humide et froid d’une propriété détournée, sans électricité ni eau courante.

La femme, a déclaré Rivers, a refusé d’aller à l’hôpital parce qu’elle avait tellement peur de perdre son logement dans l’immeuble et qu’elle ne croyait pas qu’il y aurait une autre maison pour elle et son enfant.

« Ce bébé est né dans le noir », a déclaré Rivers.

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud.