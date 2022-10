Un « bâtiment intelligent » prévu pour l’avenue Devonshire à Kelowna – Kelowna Capital News

La construction d’un appartement de six étages sur l’avenue Devonshire, en face du parc Mary Collinson, a été approuvée par la ville.

Un permis de construire a été délivré le 26 octobre pour le projet au 1274 Devonshire Avenue. Le bâtiment de 206 unités, prévu par Five Bridges Development, comprendra 165 micro-suites (312 pieds carrés), 38 appartements d’une chambre et trois appartements de deux chambres.

Les installations comprennent un parc pour chiens, un terrain de pétanque, un jardin en conteneurs, un pavillon de yoga, une aire de jeux, une cuisine extérieure/barbecue, des salons, une salle de sport, un bureau/espace de réunion, un local à vélos et des casiers de stockage. Les plans prévoient également 206 places de stationnement, 29 places de stationnement pour visiteurs, 211 places de vélo à long terme et 39 places de vélo à court terme.

Five Bridges Development qualifie son projet de bâtiment intelligent avec des suites intelligentes. La technologie prévue pour le bâtiment comprend des interphones à écran tactile dans les halls, une entrée de garage sans contact et des outils basés sur des applications pour réserver un espace d’agrément.

