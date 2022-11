Un bâtiment illégal mis en cause alors que le nombre de morts dans le glissement de terrain d’Ischia augmente

Quatre personnes sont toujours portées disparues après que de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain sur l’île italienne d’Ischia.

Les experts disent que la construction de bâtiments illégaux a augmenté les risques de catastrophes naturelles.

Au moins sept personnes ont été confirmées mortes, dont un bébé de 22 jours.

Des experts et des militants ont déclaré que la construction de bâtiments illégaux augmentait les risques de catastrophes naturelles sur l’île italienne d’Ischia, le nombre de morts suite à un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles étant passé à huit lundi, dont un bébé.

Quatre personnes étaient toujours portées disparues après la catastrophe de samedi dans le port de Casamicciola Terme, avec des maisons démolies et de la boue submergeant les rues. Les victimes confirmées comprenaient le nourrisson de 22 jours et deux autres jeunes enfants.

Ischia, dont les thermes et le littoral vallonné pittoresque attirent des visiteurs du monde entier, est également connue pour ses constructions non autorisées rampantes – ainsi que dans de nombreuses autres régions du pays. Un précédent glissement de terrain en 2006 avait tué un père et ses trois filles.

Le géologue Arcangelo Francesco Violo a déclaré qu’Ischia, qui se trouve dans une zone sismique de l’autre côté de la mer depuis Naples, était vulnérable aux catastrophes naturelles.

“Il y a eu un développement chaotique des bâtiments et une mauvaise utilisation des terres, ce qui a aggravé les choses. Il y a des bâtiments dans des endroits où les conditions géologiques ne permettraient pas la construction”, a-t-il déclaré à Reuters.

Les données du groupe écologiste Legambiente montrent que quelque 28 000 demandes de participation à des amnisties pour des maisons construites illégalement ont été soumises depuis 1985 sur l’île densément peuplée.

Il n’a pas donné de données sur le nombre de ces amnisties approuvées. Il a indiqué que 600 maisons non autorisées avaient reçu un ordre définitif de démolition.

Mariateresa Imparato, le chef Legambiente de la région de Campanie autour d’Ischia, a déclaré que la construction excessive avait affaibli le terrain et a exhorté les autorités à supprimer les bâtiments qui n’avaient pas de permis. Accorder des amnisties pour des constructions illégales met des personnes en danger, a-t-il ajouté.

Le bureau municipal de Casamicciola en charge des bâtiments n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Alors que la dispute politique sur l’octroi des amnisties s’accélérait, le ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Gilberto Pichetto Fratin, a déclaré dans un communiqué qu’il saisirait les bâtiments illégaux pour enquêter sur leur sécurité, les pardons n’étant accordés que pour de petites violations.

Dimanche, l’administration de droite du Premier ministre Giorgia Meloni a affecté un premier programme d’aide de 2 millions d’euros (2,10 millions de dollars) à Ischia et a suspendu le paiement des impôts des résidents jusqu’à la fin de l’année.

Claudio D’Ambra, le chef de l’association des ingénieurs d’Ischia, a déclaré que la tragédie, dans laquelle une vague mortelle de boue, de débris et de pierres s’est détachée de la plus haute montagne de l’île, a montré que des investissements étaient nécessaires pour la sécurité.

“Nous devons planifier des canaux et des itinéraires pour ces coulées de boue”, a-t-il déclaré à Reuters.