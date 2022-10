Un bâtiment d’usine historique à St. Charles doit être préservé – Shaw Local

Une ancienne usine historique de Saint-Charles ne sera pas démoli après tout.

Plus tôt cette année, les échevins avaient été informés que le bâtiment serait rasé. On leur a dit que les plans de conversion du bâtiment à l’angle nord-est des avenues South 13th et Indiana en 14 maisons de ville de luxe avaient été abandonnés parce que le bâtiment était tombé en mauvais état et était trop coûteux à sauver.

Selon les responsables de la ville, la propriété a été récemment vendue et le nouveau propriétaire a l’intention de préserver le bâtiment. Il est prévu de remédier aux violations du code d’entretien de la propriété et de sécuriser et de clôturer l’extérieur du bâtiment.

Le nouveau propriétaire devrait présenter des plans pour la réutilisation du bâtiment dans les mois à venir. Le bâtiment de fabrication de briques de deux étages a été construit en 1904 pour la Heinz Brothers Cut Glass Co. et a ensuite été utilisé comme usine de lampes.

Les échevins avaient approuvé le projet de maison en rangée en 2017. L’approbation du projet par la ville a expiré en juin 2021.

“La propriété est restée dans un état partiellement démoli pendant une longue période, ce qui a entraîné un certain nombre de violations du code d’entretien de la propriété”, a déclaré le directeur du développement communautaire Russell Colby aux conseillers municipaux lors de la réunion du comité des opérations gouvernementales du conseil municipal de St. Charles le 22 février.

Al Watts, directeur de l’engagement communautaire pour Preservation Partners of the Fox Valley, avait déclaré aux échevins lors de cette réunion que le bâtiment faisait partie de la riche histoire manufacturière de la ville et avait exprimé le désir de voir le bâtiment sauvé.

“Il reste très peu de ces bâtiments dans la ville”, a-t-il déclaré. «Nous sommes certainement disposés à travailler avec les propriétaires et les entrepreneurs pour trouver d’autres moyens d’économiser de l’argent. Il existe des avantages étatiques et fédéraux qui sont disponibles si le bâtiment est classé, que ce soit au niveau local et / ou fédéral.