Il existe des records du monde Guinness pour les choses les plus folles. Les gens tentent de battre et de faire des records pour devenir une partie du livre de Records du monde Guinness. Un bâtiment à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, nommé Meena Plaza Towers, fait désormais partie du GWR pour sa démolition. Le bâtiment mesurait 165,032 m ou 541,44 pi et comptait 144 étages.

Une vidéo de l’incident a été partagée sur la page Facebook officielle de GWR. Dans cette vidéo, on pouvait voir le bâtiment démoli en quelques secondes. Une tempête de poussière peut être vue une fois que le bâtiment commence à être démoli.

Le bâtiment des EAU a atteint le record du plus haut bâtiment démoli à l’aide d’explosifs (démolition contrôlée). Le record a été atteint par Modon Properties le 27 novembre 2020. L’entreprise a suivi les normes de sécurité internationales les plus élevées lors de la démolition du bâtiment.

Selon GWR, la démolition a été initiée par un cordon détonant explosif programmé avec un retard. Il y avait 915 kilogrammes d’explosifs dans la tour activés par 3 000 détonateurs à retard. Le processus de démolition s’est terminé en 10 secondes.

Modon Properties, qui a démoli le bâtiment, a également été chargé de réaménager des zones désignées à Mina Zayed, a rapporté Khaleej Times.

Ce record était auparavant détenu par Controlled Demolition Inc. de Phoenix, Maryland, États-Unis, qui a démoli le bâtiment Hudson à Detroit, Michigan. Ce bâtiment a été démoli le 24 octobre 1998. Le bâtiment Hudson mesurait 439 pieds de haut et était un bâtiment de 25 étages.

Cependant, beaucoup de gens n’ont pas été impressionnés de voir la vidéo de la démolition qui a été partagée sur Facebook. Une personne a dit que certaines personnes n’avaient pas de maison où vivre et «vous faites exploser des bâtiments pour le plaisir. Bon travail. »

Cependant, le commentaire n’est pas informé, car les tours Meena Plaza sont en cours de démolition dans le cadre d’un méga projet de réaménagement de Mina Zayed.

Un commentateur du nom d’utilisateur Amjad Mahmood a déclaré: «Des milliards gaspillés sur des projets immobiliers échoués. Apparemment, les constructeurs ont manqué d’argent pour mener à bien ces projets qui ont échoué. Au moins, ils ont obtenu un certificat du Guinness World Record.

Une autre personne a demandé pourquoi de l’eau n’était pas pulvérisée lorsque le bâtiment était en train d’être démoli, de sorte qu’il aurait pu être moins poussiéreux. Un utilisateur de Facebook a accepté et a déclaré: «Et le nouveau record de poussière atmosphérique. Ils ne devraient jamais récompenser pour [a] mauvaise chose. »

Commentant la vidéo, un utilisateur du nom de Robert Nath a demandé en plaisantant si Fast And Furious avait été filmé autour du bâtiment.