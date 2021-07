Un bâtiment DC de cinq étages s’effondre, piégeant un travailleur pendant plus d’une heure alors que le mauvais temps déclenche un avertissement de tornade dans la capitale

Un bâtiment de CINQ ÉTAGES en construction à Washington DC s’est effondré jeudi, piégeant un travailleur pendant plus d’une heure sous les décombres humides alors que des avertissements de tornade étaient émis.

« Après une heure et demie de travail, DC Fire et EMS ont pu retirer le travailleur piégé des décombres », a déclaré le chef des pompiers John Donnelly aux journalistes à l’extérieur du tas de bois fissuré et de béton sur la propriété Kennedy Street NW.

Les pompiers s’efforcent de retirer les cinq ouvriers du bâtiment piégés sous un immeuble de cinq étages à Washington DC qui s’est effondré jeudi après-midi Crédit : AP

La chute de la structure s’est produite alors que la capitale nationale était sous une menace généralisée de phénomènes météorologiques violents, y compris l’émission de longs avertissements de tornade

Le cinquième ouvrier du bâtiment mis en sécurité était sous trois étages de décombres pendant plus d’une heure et demie Crédit : AP

« Il était piégé sous environ trois étages de débris », a-t-il déclaré aux journalistes après le sauvetage triomphal, ajoutant que le travailleur s’était rendu à l’hôpital et avait subi « des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger ».

L' »effondrement de la crêpe » s’est produit vers 15h30, alors que la capitale nationale et les régions voisines, dont le Maryland, se préparaient à des tornades tard dans la soirée, selon le National Weather Service.

Les équipes de secours et les pompiers ont travaillé avec des scies lourdes, des pieds de biche et des griffes à la main à travers les débris constitués de contreplaqué massif pour tirer quatre ouvriers du bâtiment.

Le dernier survivant sorti des décombres du bâtiment DC a demandé de l’eau et un téléphone pour appeler sa mère pour lui faire savoir qu’il allait bien Crédit : AP

Après avoir soulevé le cinquième et considéré comme le dernier travailleur sous la structure concave, l’homme a haleté « Aïe, aïe » et a demandé des gorgées d’eau et de pouvoir appeler sa mère, selon WRC-TV.

L’ouvrier a eu beaucoup de chance.

« Nous avons déjà vu ces choses là où les gens ne [survive] il a donc été définitivement béni aujourd’hui », a noté le chef Donnelly.

Le voisin d’à côté, Edward Constable, faisait la sieste dans sa chambre lorsqu’il a été réveillé par plusieurs étages qui s’effondraient à la fois et trempés dans l’eau.

« Cet énorme boom s’est produit.

« La prochaine chose que je sais, il y a de l’eau qui coule dans les chambres », a déclaré l’agent

D’autres maisons voisines ont été évacuées par mesure de précaution et une équipe de K-9 a fouillé l’épave à deux reprises pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres survivants confirmés par Donnelly.

L’incident survient quelques jours après l’effondrement vendredi soir des tours Champlain de 12 étages à Miami, où près d’une semaine plus tard, 18 personnes ont été confirmées mortes et plus de 145 sont toujours portées disparues.