Un bâtiment condamné utilisé par des sans-abri tombe au Brésil, tuant 14 personnes

Un immeuble d’appartements condamné depuis plus d’une décennie mais utilisé par des sans-abri s’est effondré dans l’État de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, tuant 14 personnes, dont six enfants, ont rapporté samedi les pompiers.

Le bâtiment de la banlieue Paulista de Recife s’est effondré aux premières heures de vendredi, provoquant une recherche effrénée de victimes.

Les chercheurs ont fouillé les décombres avec l’aide de chiens renifleurs et ont sauvé deux filles de 15 ans et une femme de 65 ans vivantes, ont déclaré les pompiers. Un homme de 18 ans a également été enlevé vivant, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures.

« Les opérations de recherche se concentrent désormais sur l’élimination des animaux », a déclaré samedi le service d’incendie.

L’immeuble était occupé par des sans-abri alors qu’il était interdit d’y habiter depuis 2010, a indiqué la mairie pauliste dans un communiqué.

Les responsables de la ville ont qualifié la structure de « bloc de cercueil », un nom donné aux bâtiments construits à grande échelle dans les années 1970 dans la région métropolitaine de Recife, a rapporté le journal Folha de Sao Paulo.

Le communiqué de la mairie a déclaré que le problème des personnes utilisant des bâtiments officiellement fermés à Paulista est « chronique ». Il a déclaré que des responsables avaient soulevé la question lors d’une récente visite du président Luiz Inácio Lula da Silva, originaire de l’État du nord-est.

L’effondrement de Paulista était la deuxième tragédie de ce type en moins de trois mois à Pernambuco. Un bâtiment s’est désintégré en avril dans la ville voisine d’Olinda, faisant au moins cinq morts.

De fortes pluies avaient trempé la région de Recife avant que le bâtiment ne s’effondre à Paulista, incitant l’agence de l’eau et du climat de Pernambuco à publier une alerte pour la zone métropolitaine.

Une église presbytérienne près du site du bâtiment tombé offrait une aide au logement aux familles qui y vivaient, ont déclaré des responsables de la ville. L’église collectait également des dons de nourriture, de vêtements, de matelas, d’eau et de produits d’hygiène, ont ajouté des responsables.

