Un bateau volant pourrait un jour explorer Titan, la lune la plus étrange de Saturne

Imaginez un engin qui pourrait planer à travers le ciel brumeux sur l’un des mondes les plus bizarres de notre système solaire – Titan, la lune de Saturne – suivi d’un atterrissage facile sur ses mers inflammables faites de méthane liquide et d’autres hydrocarbures.

Plus tôt ce mois-ci, la NASA a accordé une petite subvention à un ancien mécanicien de Boeing pour développer “un bateau volant et fortement instrumenté qui passerait de manière transparente entre le vol à travers l’atmosphère de Titan et la navigation sur ses lacs, un peu comme un hydravion sur Terre”, selon un Déclaration de la NASA.

Le programme NASA Innovative Advanced Concepts, alias NIAC, a annoncé sa dernière série de subventions de projet de phase un, fournissant 175 000 $ pour des études préliminaires de la technologie proposée qui pourrait soutenir les futures missions de la NASA.

Un de 14 bourses attribuées est allé à Quinn Morley de Gig Harbor, Washington, et sa société Planet Enterprises pour un projet baptisé TitanAir.

10 endroits de notre système solaire à visiter en personne (photos) Voir toutes les photos



“D’une manière ou d’une autre, j’ai pris une idée inspirée par une tasse de café spatiale et un renversement salissant dans le réfrigérateur, j’ai convaincu une équipe de personnes incroyables de travailler avec moi et j’ai tout mélangé dans un concept NIAC gagnant pendant les vacances d’été”, a déclaré Morley, qui poursuit un baccalauréat en génie mécanique à l’Université de l’État de Washington, écrit sur LinkedIn.

Le déversement a fait penser à Morley les efforts de l’astronaute Don Pettit pour créer une tasse à café compatible avec la microgravité qui utilise l’action capillaire pour mieux contrôler le flux de liquides. Pour une raison quelconque, Morley a commencé à réfléchir à la manière dont une action similaire pourrait être utilisée sur un avion.

“Je ne sais pas comment j’ai été inspiré pour faire entrer du liquide à travers une peau d’aile perméable. Je me souviens de m’être attardé sur l’idée pendant un moment, ne sachant pas quoi faire avec un nez d’aile plein de liquide.”

Finalement, l’idée est devenue un élément central de TitanAir, “un atterrisseur de lac relocalisable” ou “laker” qui peut atterrir sur un corps de liquide et collecter une partie de ce liquide à travers sa peau perméable pour une étude scientifique. Peut-être qu’aucun liquide du système solaire n’est plus fascinant et mérite d’être étudié que les fluides qui composent les lacs et les mers bizarres de Titan.

Titan a une atmosphère épaisse et brumeuse qui serait toxique pour les humains et il fait beaucoup trop froid pour l’eau liquide, mais juste ce qu’il faut pour que les hydrocarbures refroidis maintiennent une phase liquide. On pense que la lune abrite des conditions météorologiques familières impliquant la pluie qui alimente les rivières, les lacs et les océans, mais une grande partie est susceptible d’être glaciale et inflammable.

Ce n’est pas la première fois que des fonds du NIAC sont consacrés à l’exploration des mers étranges de Titan. Une subvention de 2015 a été consacrée à l’étude d’un concept permettant d’envoyer un sous-marin plonger plus profondément.

Il est peu probable que TitanAir se rende bientôt dans le système solaire externe. Le prochain trajet dans cette direction est La mission Dragonfly de la NASA lancement en 2027 et arrivée en 2034. Il comprend un drone destiné à explorer l’atmosphère de Titan, mais n’a pas l’intention de prendre un bain ou une gorgée pendant son séjour.