Un bateau transportant des migrants rohingyas chavire dans le golfe du Bengale

Un bateau transportant des migrants appartenant à la minorité rohingya en provenance du Myanmar a chaviré dans le golfe du Bengale, faisant au moins 17 morts et une trentaine de disparus, a annoncé jeudi un responsable des secours.

Environ 55 personnes se trouvaient à bord du bateau lorsqu’il a quitté le canton de Buthidaung dans l’État occidental de Rakhine le week-end dernier, a déclaré Byar La, secrétaire général de la Fondation Shwe Yaung Metta.

Huit personnes ont survécu à l’accident du week-end en mer près de Sittwe, la capitale de Rakhine, a-t-il déclaré. Le bateau se dirigeait vers la Malaisie et l’heure exacte et la cause du chavirement étaient inconnues, a-t-il dit.

Byar La a déclaré que 17 corps, dont 10 femmes, avaient été retrouvés le long du rivage à Sittwe, à environ 210 miles à l’ouest de la capitale nationale, Naypyitaw, entre lundi et mercredi.

Les huit survivants ont été emmenés par les forces de sécurité du Myanmar, a-t-il dit.

Les membres des équipes de secours et les autorités continuent de rechercher les personnes disparues, a-t-il déclaré.

Le procureur général de l’État de Rakhine, Hla Thein, a déclaré que des corps avaient été retrouvés sur le rivage depuis lundi, mais que le nombre exact et d’autres détails n’étaient pas encore connus.

« J’ai seulement entendu dire que le bateau était parti illégalement et avait chaviré dans le golfe du Bengale », a déclaré Hla Thein par téléphone.

Les Rohingyas, une minorité musulmane, sont depuis longtemps persécutés au Myanmar à majorité bouddhiste. Plus de 700 000 personnes ont fui le Myanmar vers des camps de réfugiés au Bangladesh depuis août 2017, lorsque l’armée a lancé une opération de déminage contre la minorité en réponse aux attaques d’un groupe rebelle.

L’armée du Myanmar a rejeté les accusations selon lesquelles les forces de sécurité auraient commis des viols et des meurtres en masse et incendié des milliers de maisons lors de la campagne de déminage. Le gouvernement américain a qualifié les actions de l’armée de génocide.

Plus de 100 000 Rohingyas restent au Myanmar, confinés dans des camps de déplacés sordides, en plus de ceux qui vivent dans des camps de réfugiés surpeuplés au Bangladesh.

Des groupes de Rohingyas des camps des deux pays ont entrepris des voyages dangereux vers les pays à majorité musulmane de Malaisie et d’Indonésie pour rechercher de meilleures conditions de vie.

Le Myanmar a refusé la citoyenneté à la plupart des Rohingyas. Ils sont également privés de la liberté de mouvement et d’autres droits, y compris l’éducation. Les autorités du Myanmar affirment que les Rohingyas ont émigré illégalement du Bangladesh, même si nombre de leurs familles vivent au Myanmar depuis des décennies.