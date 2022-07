Un bateau transportant des migrants haïtiens coule au large des Bahamas, tuant 17 personnes

MEXICO CITY – Un bateau transportant des migrants haïtiens a apparemment chaviré au large des Bahamas tôt dimanche, et les forces de sécurité des Bahamas ont récupéré les corps de 17 personnes et en ont sauvé 25 autres, ont annoncé les autorités.

Haïti est aux prises avec une vague de violence liée aux gangs, notamment une forte augmentation des meurtres et des enlèvements, poussant un nombre croissant de personnes à fuir le pays de plus de 11 millions à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre.