Un bateau transportant des migrants haïtiens coule au large des Bahamas, tuant 17 personnes

MEXICO CITY (AP) – Un bateau transportant des migrants haïtiens a apparemment chaviré au large des Bahamas tôt dimanche, et les forces de sécurité des Bahamas ont récupéré les corps de 17 personnes et en ont sauvé 25 autres, ont annoncé les autorités.

Il n’était pas clair s’il y avait des personnes portées disparues après que le bateau a coulé à environ sept milles de New Providence.

Le Premier ministre Philip Brave Davis a déclaré dans un communiqué que les morts comprenaient 15 femmes, un homme et un bébé. Il a déclaré que les personnes secourues avaient été emmenées en observation par des agents de santé.

Davis a déclaré que les enquêteurs avaient déterminé qu’un hors-bord bimoteur avait quitté les Bahamas vers 1 h du matin transportant jusqu’à 60 personnes, apparemment à destination de Miami.

Il a déclaré qu’une enquête criminelle avait été ouverte sur l’opération présumée de trafic d’êtres humains.

“Je voudrais transmettre les condoléances de mon gouvernement et du peuple des Bahamas aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie”, a déclaré Davis. “Mon gouvernement, depuis son arrivée au pouvoir, a mis en garde contre ces voyages perfides.”

Haïti est aux prises avec une vague de violence liée aux gangs, notamment une forte augmentation des meurtres et des enlèvements, poussant un nombre croissant de personnes à fuir le pays de plus de 11 millions à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre.

Plusieurs naufrages impliquant des migrants haïtiens ont eu lieu cette année, dont un en mai au cours duquel 11 personnes ont été confirmées mortes et 38 ont été sauvées. Les gouvernements de la région, y compris les États-Unis, ont signalé une augmentation du nombre d’Haïtiens détenus qui tentent d’entrer dans d’autres pays.

The Associated Press