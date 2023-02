Un bateau sud-coréen chavire, 9 pêcheurs portés disparus

Neuf pêcheurs sont portés disparus après le naufrage d’un bateau au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud samedi soir, ont annoncé les autorités.

Dimanche, plus de 30 navires des garde-côtes et au moins huit avions des garde-côtes et militaires étaient à la recherche des pêcheurs disparus. Trois membres d’équipage ont été secourus près d’un navire commercial à la suite de l’accident de samedi soir.

Les survivants ont déclaré que la salle des machines du bateau s’était rapidement remplie d’eau avant que le navire de 24 tonnes ne se renverse près de l’île de Daebichi dans le comté maritime de Sinan, selon les garde-côtes.

Les autorités prévoyaient de sauver le bateau, mais on ne savait pas si les neuf membres d’équipage manquants seraient à l’intérieur. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que sept des disparus étaient des ressortissants sud-coréens et les deux autres étaient des étrangers.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé les autorités à mobiliser “toutes les ressources disponibles” pour élargir les recherches et apporter un soutien aux familles des pêcheurs disparus, a indiqué son bureau.

