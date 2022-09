Un bateau prend feu à Kelowna – Kelowna Capital News

Des flammes et de la fumée noire ont pu être vues s’élever de la région de Mission à Kelowna, mercredi matin.

Un navire qui se trouvait sur un ascenseur à bateaux à environ 50 pieds sur un quai avait pris feu vers 6 h 30 dans le bloc 4500 d’Eldorado Court.

Les pompiers sont arrivés pour trouver le bateau entièrement englouti par les flammes. Les pompiers ont déployé une ligne d’alimentation vers le lac tandis qu’un deuxième équipage sur un bateau de sauvetage maritime a répondu et attaquait l’incendie depuis le lac.

Selon Platoon Capitan Shayne Kiehlbauch, l’incendie a été causé par un problème mécanique avec le bateau. Le bateau a été fortement endommagé et le ministère de l’Environnement a été prévenu.

