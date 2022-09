Un bateau heurte un marqueur de canal au large de Miami, blessant 11 personnes

BOCA CHITA KEY, Floride (AP) – Quatre personnes ont été grièvement blessées lorsqu’un bateau a heurté un marqueur de canal près de Boca Chita Key et a chaviré, ont déclaré des responsables.

Onze des 14 personnes à bord du bateau ont été blessées dans l’accident qui s’est produit juste avant 19 heures dimanche, a déclaré Miami-Dade Fire Rescue dans un communiqué de presse.

L’agence a envoyé plus de 10 unités sur les lieux et a travaillé aux côtés des unités de patrouille maritime de la police de Miami-Dade, des garde-côtes américains et de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission pour nettoyer les lieux.

Les responsables ont déclaré que 14 personnes se trouvaient à bord du bateau. Sept ont été légèrement blessés, ont indiqué les pompiers. Il n’y a pas eu de mise à jour supplémentaire sur l’état des blessés.

Les blessés graves ont été héliportés vers un hôpital de Miami.

Boca Chica Key se trouve dans le parc national de Biscayne au large du comté de Miami-Dade.

The Associated Press